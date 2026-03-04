„Pořád jsem někde četl, že Piráti jsou zločinci. Tak jsem vzal do ruky sekyrku.“
Respekt mluvil s mužem, který napadl poslaneckou kancelář Ivana Bartoše
Devět měsíců se zkušební dobou na rok a půl. To je trest, který na konci února vynesl samosoudce Okresního soudu v Kutné Hoře Michal Pomichálek nad mužem, jenž šest týdnů předtím se sekyrkou v ruce zdemoloval poslaneckou kancelář bývalého místopředsedy vlády a současného poslance Ivana Bartoše. Respektu se nyní podařilo útočníka Ondřeje Ruszóa najít. Co ho vlastně vyprovokovalo k tak nebezpečné akci?
Sleduji politickou situaci
Z pohledu policie je případ jasný – Ruszó se ihned po dopadení doznal. Bezprostředně po svém zadržení 23. ledna vypověděl, že se do Bartošovy kutnohorské kanceláře vydal svým autem, v jehož zavazadlové části běžně vozí nářadí, mezi nímž je i sekyra. Z Plzeňska, kde bydlí, jel přes Prahu, krátce tu zastavil, aby si v jednom z květinářství koupil pět růží: jejich květy nastříkal sprejem na černo, což mělo symbolizovat směrem k pirátskému politikovi výhrůžku. Policii Ruszó řekl, že k poslanecké kanceláři přijel v inkriminovaný pátek kolem třetí odpoledne, zaparkoval a bez dalšího váhání začal jednat.
„Otevřel jsem zavazadlový prostor auta, vzal jsem z něho sekyrku a několikrát jsem s ní udeřil do skleněné výplně poslanecké kanceláře. Na práh dveří jsem položil jednu růži, sekyrku jsem uložil do kufru, nasedl do vozidla a odjel domů,“ sdělil Ruszó policistům. Na dálnici ho náhodou zkontrolovala policejní hlídka, to ale ještě policisté nevěděli, koho zastavili. Šlo o namátkovou kontrolu, když muži zákona zjistili, že Ruszó nemá dálniční známku, dali mu pokutu a pak ho pustili.
