Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Trumpova nečekaná válka
Zahraničí5. 3. 202616 minut

Jak se Trump rozhodl jít do války

Investigace The New York Times: Americký prezident se pro vojenskou akci v Íránu rozhodl pod vlivem izraelského premiéra, který byl odhodlán utnout diplomatická jednání. Jen málo jeho poradců projevilo nesouhlas

Mark Mazzetti
,
Julian E. Barnes
,
Tyler Pager
,
Edward Wong
,
Eric Schmitt
,
Ronen Bergman
,
The New York Times

USA a Izrael zaútočily na Írán. Vše o tématu ➡️

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vkročil ráno 11. února do Oválné pracovny a byl odhodlaný udržet amerického prezidenta na válečné stezce.

Spojené státy a Izrael už několik týdnů tajně debatovaly o možném vojenském úderu proti Íránu. Trumpova vláda nicméně nedávno zahájila s Íránci jednání o budoucnosti jejich jaderného programu – a izraelský vůdce chtěl zajistit, že tohle nové diplomatické úsilí jeho plány nenaruší.

Mluvili spolu téměř tři hodiny, probírali vyhlídky války, dokonce i možná data útoku. Stejně tak – byť nepravděpodobnou – možnost, že by Trump mohl dosáhnout dohody s Íránem.

O několik dní později dal americký prezident veřejně najevo, že je ohledně diplomatické cesty skeptický. Dosavadní jednání s Íránem označil za roky pouhých „řečí a řečí a řečí“. Na novinářskou otázku, zda si přeje změnu režimu v Íránu, Trump odpověděl, že „to vypadá jako ta nejlepší věc, co by se mohla stát“.

