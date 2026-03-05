Jak se Trump rozhodl jít do války
Investigace The New York Times: Americký prezident se pro vojenskou akci v Íránu rozhodl pod vlivem izraelského premiéra, který byl odhodlán utnout diplomatická jednání. Jen málo jeho poradců projevilo nesouhlas
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vkročil ráno 11. února do Oválné pracovny a byl odhodlaný udržet amerického prezidenta na válečné stezce.
Spojené státy a Izrael už několik týdnů tajně debatovaly o možném vojenském úderu proti Íránu. Trumpova vláda nicméně nedávno zahájila s Íránci jednání o budoucnosti jejich jaderného programu – a izraelský vůdce chtěl zajistit, že tohle nové diplomatické úsilí jeho plány nenaruší.
Mluvili spolu téměř tři hodiny, probírali vyhlídky války, dokonce i možná data útoku. Stejně tak – byť nepravděpodobnou – možnost, že by Trump mohl dosáhnout dohody s Íránem.
O několik dní později dal americký prezident veřejně najevo, že je ohledně diplomatické cesty skeptický. Dosavadní jednání s Íránem označil za roky pouhých „řečí a řečí a řečí“. Na novinářskou otázku, zda si přeje změnu režimu v Íránu, Trump odpověděl, že „to vypadá jako ta nejlepší věc, co by se mohla stát“.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu