Když s partnerem nesouhlasím, říká mi, že jsem přecitlivělá a něco si namlouvám
Je za tím manipulace?
Už delší dobu si nejsem jistá, jestli je moje prožívání ve vztahu normální, nebo jde o manipulaci, kterou si jen nechci přiznat. S přítelem jsme spolu čtyři roky, z toho dva roky spolu bydlíme. Navenek působíme jako stabilní pár, přítel mi často opakuje, že mě má rád. Přesto se v posledním období cítím z jeho chování stále více zmatená.
Když se pokusím vyjádřit svůj názor nebo nesouhlas, často mi řekne, že jsem přecitlivělá, že si věci namlouvám nebo že si to nesprávně interpretuji. Stává se, že po hádce si už nejsem jistá, co bylo vlastně řečeno a jestli jsem si něco opravdu jen špatně interpretovala. Když je hrubý a zvýší hlas, někdy se mi omluví, ale zároveň dodá, že jsem ho k tomu donutila svým chováním. Postupně jsem tak začala méně mluvit o svých pocitech, abych předešla konfliktu.
Když jdu bez něj ven, bývá chladný nebo ironický. Tvrdí, že mu na mně záleží a že mě chce chránit, ale já se cítím spíše kontrolována. Často zdůrazňuje, kolik pro mě dělá, a já mám potom pocit, že jsem nevděčná.
