Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
19. 12. 202550 minut

Vánoční vydání: Překvapivý Macinka, průšvihář Blažek, kdo konkuruje na sítích Schillerové?

Vládneme, nerušit #40: O aktuálním politickém dění v Česku v podcastu s Františkem Trojanem, Filipem Zelenkou a Kristýnou Jelínkovou

Filip Zelenka
,
Kristýna Jelínková
,
František Trojan

Vánoční díl podcastu Vládneme, nerušit se tentokrát věnuje otázkám od posluchačů, kteří se ptali například na trvanlivost nové vládní koalice, pravděpodobnost kandidatury Andreje Babiše v roce 2029 nebo se kterým z politiků se dělá těžko rozhovor. Zbyl ale také čas na lehkou rekapitulaci důležitého volebního roku - kdo z politiků autory podcastu nejvíce překvapil? A kdo je v jejich očích největší smolařem, průšvihářem nebo skokanem roku? O tom se bavili tradičně redaktoři Respektu Filip Zelenka, František Trojan a Kristýna Jelínková.

Podcast je součástí série

Vládneme, nerušit

44 článků
44 podcastů
Všechno k sérii

