19. 11. 202545 minut

Turek si vypískání na Národní užil, Babiš spíš ne. A Pavel se snaží pískat rovinu

Speciální epizoda Vládneme, nerušit ŽIVĚ z Korza Národní ze 17. listopadu

František Trojan
,
Kristýna Jelínková
,
Filip Zelenka

Petr Pavel na Národní třídě upřesnil své podmínky pro předsedu ANO ohledně střetu zájmů. Řešení střetu zájmů musí vysvětlit „uspokojivě“. Pak jej může jmenovat premiérem. Co pak lze čekat od nové vlády? V čem bude konzervativní, co chystá s veřejnoprávními médii a co s neziskovými organizacemi? A budou na to peníze? O tom v Divadle X10 debatovali Kristýna Jelínková, František Trojan a Filip Zelenka v rámci natáčení podcastu Vládneme, nerušit, které bylo součástí oslav 17. listopadu Korzo Národní, které pořádá spolek Díky, že můžem.

Autor: Dan Kubat
Podcast je součástí série

Vládneme, nerušit

