Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Odklání se Trump od Putina?
31. 10. 202528 minut

Vyzve Babiše Hřib, Rakušan, nebo Kupka? Novou sněmovnu čeká souboj o lídra opozice

Vládneme, nerušit #33: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou

Kristýna Jelínková
,
František Trojan
,
Filip Zelenka

Sestavování nové vlády pokračuje, ale stejně tak startuje také souboj o to, kdo se stane lídrem opozice. Zdeněk Hřib i Vít Rakušan mohou své volební výsledky považovat za úspěšné, ODS si pak v lednu zvolí nového předsedu, od kterého bude očekávat novou energii. Největším favoritem zůstává Martin Kupka, ale má své vyzyvatele. Kdo z této trojice se nakonec ukáže jako nejschopnější opozičník? To rozebírali v nové epizodě političtí reportéři Filip Zelenka, Kristýna Jelínková a František Trojan.

