0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Když si Česko zvolí Ficovu cestu
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
19. 9. 202535 minut

Polarizace v Česku dosáhla vrcholu, žádná z možných vládních koalic nemá podporu většiny Čechů

Vládneme, nerušit #27: O aktuálním politickém dění v Česku s Františkem Trojanem, Filipem Zelenkou a speciálním hostem Erikem Taberym

František Trojan
,
Filip Zelenka
,
Erik Tabery

Ať už vzejde z říjnových voleb jakákoliv vládní koalice, většině Čechů se zřejmě nebude příliš zamlouvat. Z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas totiž vychází, že největší podporu by měla menšinová vláda hnutí ANO, kterou by podporovalo 41 procent Čechů, tedy ani nejideálnější varianta nemá podporu většiny obyvatel. Co to může znamenat pro skládání příští vlády? A jak jsme se dostali do tohoto stavu? O tom v novém díle podcastu Vládneme, nerušit diskutují redaktoři František Trojan a Filip Zelenka společně s šéfredaktorem Erikem Taberym. 

↓ INZERCE

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

Vládneme, nerušit

28 článků
28 podcastů
Všechno k sérii

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články