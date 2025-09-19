Polarizace v Česku dosáhla vrcholu, žádná z možných vládních koalic nemá podporu většiny Čechů
Vládneme, nerušit #27: O aktuálním politickém dění v Česku s Františkem Trojanem, Filipem Zelenkou a speciálním hostem Erikem Taberym
Ať už vzejde z říjnových voleb jakákoliv vládní koalice, většině Čechů se zřejmě nebude příliš zamlouvat. Z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas totiž vychází, že největší podporu by měla menšinová vláda hnutí ANO, kterou by podporovalo 41 procent Čechů, tedy ani nejideálnější varianta nemá podporu většiny obyvatel. Co to může znamenat pro skládání příští vlády? A jak jsme se dostali do tohoto stavu? O tom v novém díle podcastu Vládneme, nerušit diskutují redaktoři František Trojan a Filip Zelenka společně s šéfredaktorem Erikem Taberym.
