3. 11. 202554 minut

Lena Knappová: Když si někoho opravdu vážíš, tak ti nikdy neřekne, že ho nemůžeš fotit

Záznam debaty Respektu z Designbloku s módní fotografkou, která již deset let dokumentuje zákulisí pařížského Fashion Weeku plné modelek a celebrit. 

Pavel Turek

Co všechno se děje, než modelky a modelové vyjdou na přehlídkové molo a působí jako dokonalá stvoření? Stres, chaos a shon v zákulisí pařížského Fashion Weeku už osmým rokem zaznamenává slovenská fotografka Lena Knappová. V jejích snímcích se prolíná přímost a syrovost dokumentu s přiznanými nánosy módního nátěru a to vše ještě doplňuje punkovou drzostí a jistou poťouchlostí. Nejen o světě módy a komerčních zakázkách ale i o autorské tvorbě a výstavách mluvila držitelka ceny Czech Grand Design v kategorii Fotografka roku 2024 s Pavlem Turkem.

