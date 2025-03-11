Lena Knappová: Když si někoho opravdu vážíš, tak ti nikdy neřekne, že ho nemůžeš fotit
Záznam debaty Respektu z Designbloku s módní fotografkou, která již deset let dokumentuje zákulisí pařížského Fashion Weeku plné modelek a celebrit.
Co všechno se děje, než modelky a modelové vyjdou na přehlídkové molo a působí jako dokonalá stvoření? Stres, chaos a shon v zákulisí pařížského Fashion Weeku už osmým rokem zaznamenává slovenská fotografka Lena Knappová. V jejích snímcích se prolíná přímost a syrovost dokumentu s přiznanými nánosy módního nátěru a to vše ještě doplňuje punkovou drzostí a jistou poťouchlostí. Nejen o světě módy a komerčních zakázkách ale i o autorské tvorbě a výstavách mluvila držitelka ceny Czech Grand Design v kategorii Fotografka roku 2024 s Pavlem Turkem.
