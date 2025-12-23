Rok 2025 v zahraničí: Autoritářský Trump, hladomor v Gaze a probuzení EU v tématu obrany
O nástupu Donalda Trumpa, ruské agresi na Ukrajině, konfliktu na Blízkém východě i o tom, jak se v uplynulém roce změnila EU s Magdalénou Fajtovou, Dominikou Perlínovou, Ondřejem Kundrou a Tomášem Lindnerem
Rok 2025 v zahraničí začal mimo jiné inaugurací Donalda Trumpa, který se vrátil do Bílého domu a stal se 47. prezidentem Spojených států. Jeho kroky ovlivnily nejen USA, ale obecně dění ve světě, a to včetně mírových jednání mezi Ruskem a Ukrajinou nebo na Blízkém východě. V tom byl v uplynulém roce poprvé vyhlášen hladomor, a to v Gaze, kde pokračovaly boje mezi izraelskou armádou a teroristickým hnutím Hamás. Na všechny zmíněné události navíc musela reagovat i Evropská unie. O tom všem je speciální epizoda Výtahu Respektu, ve které zahraniční dění shrnují Magdaléna Fajtová, Dominika Perlínová, Ondřej Kundra a Tomáš Lindner. Moderuje Zuzana Machálková.
