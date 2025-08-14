0:00
Respekt
Odvaha nejen číst
Obálka vydání 51/2025
51/2025 • 15.–28. 12. 2025

Kdo je ten instalatér?

Jak šestnáctiletý Ondřej Němec pořídil kultovní fotografii Václava Havla a zachytil svobodný svět v nesvobodném státě

Obálka vydání 50/2025
Miliardář Tykač vyráží do boje
8.–14. 12. 2025
Kdo je ten instalatér?
Začíná souboj o Babišovu pozornost. Vítěz rozhodne o směřování Česka
Moje dítě už nemůže jít na osmileté gymnázium. Co budeme dělat?
Editorial

Máte se už báječně?

Erik Tabery

Babišova vláda se ráda na pozitivní vlně sveze, a aby to jelo ještě lépe, musí zahnat blbou náladu, kterou pomáhala šířit 

Respekt • Despekt

Respekt/Despekt

Respekt

Anketa

Kterou fotografii byste si nechali natisknout na tričko a proč?

Respekt

Komentář

Prezident demokracii nezachrání. A už vůbec ne pošlapáním ústavy

Erik Tabery

Volání, aby kdokoli ve vyšším zájmu porušoval zákony, znectí onen zájem a otevře cestu despotům

Málo utrácíte, tak plaťte

Martin Uhlíř

Vláda odklonila peníze z laboratoří do školních jídelen. Co to o Česku vypovídá?

Co skutečně Evropa potřebuje

Philippe Aghion / Project Syndicate

EU zůstane zranitelná, pokud nerozvine inovace tak jako Spojené státy a Čína

Newsletter

SPD chce po taxikářích zkoušky z češtiny. Jejich vlastní ministr se zatím omlouvá, že česky neumí

František Trojan

Plamínková: Neukotvenost SPD - Premiérské schizma - Potřebujeme ministerstvo sportu?

Téma

Kdo je ten instalatér?

Ondřej Kundra

Jak šestnáctiletý Ondřej Němec pořídil kultovní fotografii Václava Havla, a zachytil svobodný svět v nesvobodném státě

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Česko

Začíná souboj o Babišovu pozornost. Vítěz rozhodne o směřování Česka

Kristýna Jelínková, František Trojan

Šéf ANO se vrací do čela vlády, jaký bude nejstarší porevoluční premiér?

Spolupráce USA s Ruskem proti EU? Čeká nás festival dezinformací

Marek Švehla

S Věrou Jourovou o našem novém nepříteli Donaldu Trumpovi a o tom, co by v EU nechala prohnat umělou inteligencí

Moje dítě už nemůže jít na osmileté gymnázium. Co budeme dělat?

Tomáš Brolík

Pod Krkonošemi úřady zavírají školy „pro nadané“. Odborníci to chtějí už roky, mezi rodiči to budí spoustu vášní

„Přidej, moje babička je rychlejší než ty.“ Jak romský boxer zachraňuje děti před průšvihy

Petr Horký

Po trénování ohrožené britské mládeže chce Ladislav Buriánský otevřít novou tělocvičnu v Berouně

Zahraničí

Mlčenlivý řezník Bašár Asad se skrývá v Moskvě

Kefah Ali Deeb, Andrea Backhaus, Lea Frehse, Samiha Shafy, Michael Thumann, Annabel Wahba, Die Zeit

Investigace týdeníku Die Zeit: Bývalý syrský diktátor přesně před rokem uprchl ze země a žije pod Putinovou ochranou. Jaké stopy po něm zůstaly?

Mezi metalem a svištěním kulek. Tři dekády smutného míru v Bosně a Hercegovině

Magdaléna Fajtová

V prosinci 1995 ukončil podpis Daytonské dohody vražednou řež mezi národy Bosny a Hercegoviny. V zemi ale dodnes přetrvává napětí mezi etnickými skupinami

Věda

Unikátní výzkum: uštvat divoké zvíře lze i pouhou chůzí

Martin Uhlíř

Čeští antropologové v africké poušti pronásledovali antilopy a částečně změnili pohled na evoluci člověka

Kontext

O ztraceném a znovunalezeném betlému z Dětenic

Clara Zanga

Příběh 130 let starého rodinného pokladu, který přivedlo k novému životu odhodlání potomků jeho tvůrce 

Společnost

Nikoho nehledám. Virtuální přítelkyně z OnlyFans mi vyhovuje

Markéta Plíhalová

Je to jako běžný vztah. Ona mě vždycky vyslechne, popisuje fanoušek nenahraditelné kouzlo své virtuální lásky 

Rozhovor

Bez Boha by byl život jen kus hovna

Jan H. Vitvar

S malířem Janem Knapem o betlémech, hledání víry a problémech současné církve

Film

V kampani se kupuje čas lidí, kteří umějí udělat z Trumpa prezidenta. Jak se propagoval český oscarový kandidát

Jindřiška Bláhová

Od začátku jsme měli vizi, že je nutné udělat vlnu, kdy si o filmu lidé mezi sebou řeknou, říká producent dokumentu o fotografce Jarcovjákové

Kultura

Výstava týdne: Unikátní dialog filmařky Adély Babanové a malíře Daniela Pitína nás přivádí do světa, kde neplatí běžná pravidla

Jan H. Vitvar

Audio týdne: Kde se toulá první republika. Rozhlasová novinka úspěšně navazuje na legendární pořad o naší historii

Erik Tabery

Seriál týdne: Ivánku, kamaráde, už zase můžeš mluvit. Seriál Štěstíčku naproti bere korupci ve fotbale jako materiál pro sitkom

Jindřiška Bláhová

Literární příloha

Jenom ne strach!

Jan H. Vitvar

Ozvěna

Marek Torčík

Paní Kropenatá

Tereza Smetanová

Zítra už to bude lepší

Kateřina Surmanová

Tebevražda

Kamil Princ

Díky za blázny

Petra Klabouchová

Nostalgie si bere vás

Adam Tomáš

Vyhazov

Lukáš Balabán

Děcka z Ostrovan

Květoslava Podhradská

Arcturus

Jan Hlubek

Volání do ticha

Marie Škrdlíková

Maďarsko, místo setkávání

Beatrice Landovská

Jeden den v životě

To nevymyslíš

Věra Pištěková

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper