Kdo je ten instalatér?
Jak šestnáctiletý Ondřej Němec pořídil kultovní fotografii Václava Havla a zachytil svobodný svět v nesvobodném státě
Editorial
Respekt • Despekt
Komentář
Prezident demokracii nezachrání. A už vůbec ne pošlapáním ústavy
Erik Tabery
Volání, aby kdokoli ve vyšším zájmu porušoval zákony, znectí onen zájem a otevře cestu despotům
Málo utrácíte, tak plaťte
Martin Uhlíř
Vláda odklonila peníze z laboratoří do školních jídelen. Co to o Česku vypovídá?
Co skutečně Evropa potřebuje
Philippe Aghion / Project Syndicate
EU zůstane zranitelná, pokud nerozvine inovace tak jako Spojené státy a Čína
Newsletter
Téma
Česko
Začíná souboj o Babišovu pozornost. Vítěz rozhodne o směřování Česka
Kristýna Jelínková, František Trojan
Šéf ANO se vrací do čela vlády, jaký bude nejstarší porevoluční premiér?
Spolupráce USA s Ruskem proti EU? Čeká nás festival dezinformací
Marek Švehla
S Věrou Jourovou o našem novém nepříteli Donaldu Trumpovi a o tom, co by v EU nechala prohnat umělou inteligencí
Moje dítě už nemůže jít na osmileté gymnázium. Co budeme dělat?
Tomáš Brolík
Pod Krkonošemi úřady zavírají školy „pro nadané“. Odborníci to chtějí už roky, mezi rodiči to budí spoustu vášní
„Přidej, moje babička je rychlejší než ty.“ Jak romský boxer zachraňuje děti před průšvihy
Petr Horký
Po trénování ohrožené britské mládeže chce Ladislav Buriánský otevřít novou tělocvičnu v Berouně
Zahraničí
Mlčenlivý řezník Bašár Asad se skrývá v Moskvě
Kefah Ali Deeb, Andrea Backhaus, Lea Frehse, Samiha Shafy, Michael Thumann, Annabel Wahba, Die Zeit
Investigace týdeníku Die Zeit: Bývalý syrský diktátor přesně před rokem uprchl ze země a žije pod Putinovou ochranou. Jaké stopy po něm zůstaly?
Mezi metalem a svištěním kulek. Tři dekády smutného míru v Bosně a Hercegovině
Magdaléna Fajtová
V prosinci 1995 ukončil podpis Daytonské dohody vražednou řež mezi národy Bosny a Hercegoviny. V zemi ale dodnes přetrvává napětí mezi etnickými skupinami