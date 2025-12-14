0:00
0:00
Astrounat Brázda
Literární příloha14. 12. 20256 minut

Tebevražda

Kamil Princ

Sadismus

Sex bolestná je mánie,

Akt bití živí touhu.

Dál Marat uvnitř vany je,

