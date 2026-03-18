0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Klempířova bouračka
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Film18. 3. 20264 minuty

Změnit jméno postavy nestačí, Sbormistr dočasně nesmí na obrazovky. Je to neobvyklé rozhodnutí, říká soudce

Jedna z obětí Bohumila Kulínského žaluje producenty filmu za zásah do osobnostních práv. Takovou kauzu česká justice zatím nezažila

Jindřiška Bláhová

Film Sbormistr se nesmí dočasně – do finálního rozhodnutí soudu v kauze – v České republice vysílat v televizi. Rozhodl o tom předběžným opatřením Obvodní soud pro Prahu 4. Producenty snímku, který je inspirován kauzou sexuálního zneužívání nezletilých členek v pěveckém sboru Bambini di Praga, u něj zažalovala jedna z bývalých členek Karolína R., jež se ve filmu poznala jako ústřední postava a hlavní oběť.

Žalující tvrdí, že film zasáhl do jejích práv na ochranu osobnosti. Právní zástupce žalující strany Ivan David uvedl, že soud došel k názoru, že mezi dějem filmu a událostmi ze života Karolíny R. existují „markantní podobnosti“, a že ve svém zdůvodnění připustil, že „podstatné části filmového příběhu může Karolína R. oprávněně vnímat jako svůj vlastní příběh“.

Producent Sbormistra Jiří Konečný nedávno oznámil, že tvůrci změní jméno hlavní postavy, jež se shoduje se jménem žalobkyně. Soud ale údajně takový krok nepovažuje za dostačující, protože vzhledem k délce trvání kauzy je žena s filmem už spojována.

↓ INZERCE

Rozhodnutí soudu zakázat vysílání rozhodně není běžný krok. „Nemůžu komentovat konkrétní kauzu, protože nejsem seznámený se spisem, ale obecně je zákaz vysílání filmu překvapivé a neobvyklé rozhodnutí,“ vyjádřil se mluvčí Krajského soudu v Praze a soudce Jiří Wažik.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články