Změnit jméno postavy nestačí, Sbormistr dočasně nesmí na obrazovky. Je to neobvyklé rozhodnutí, říká soudce
Jedna z obětí Bohumila Kulínského žaluje producenty filmu za zásah do osobnostních práv. Takovou kauzu česká justice zatím nezažila
Film Sbormistr se nesmí dočasně – do finálního rozhodnutí soudu v kauze – v České republice vysílat v televizi. Rozhodl o tom předběžným opatřením Obvodní soud pro Prahu 4. Producenty snímku, který je inspirován kauzou sexuálního zneužívání nezletilých členek v pěveckém sboru Bambini di Praga, u něj zažalovala jedna z bývalých členek Karolína R., jež se ve filmu poznala jako ústřední postava a hlavní oběť.
Žalující tvrdí, že film zasáhl do jejích práv na ochranu osobnosti. Právní zástupce žalující strany Ivan David uvedl, že soud došel k názoru, že mezi dějem filmu a událostmi ze života Karolíny R. existují „markantní podobnosti“, a že ve svém zdůvodnění připustil, že „podstatné části filmového příběhu může Karolína R. oprávněně vnímat jako svůj vlastní příběh“.
Producent Sbormistra Jiří Konečný nedávno oznámil, že tvůrci změní jméno hlavní postavy, jež se shoduje se jménem žalobkyně. Soud ale údajně takový krok nepovažuje za dostačující, protože vzhledem k délce trvání kauzy je žena s filmem už spojována.
Rozhodnutí soudu zakázat vysílání rozhodně není běžný krok. „Nemůžu komentovat konkrétní kauzu, protože nejsem seznámený se spisem, ale obecně je zákaz vysílání filmu překvapivé a neobvyklé rozhodnutí,“ vyjádřil se mluvčí Krajského soudu v Praze a soudce Jiří Wažik.
