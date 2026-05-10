0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ukrajina válku neprohraje
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Agenda10. 5. 20264 minuty

Pět světových zpráv

Respekt

Otevření a zavření Hormuzu

Spojené státy a Írán stále vyjednávají o konci konfliktu na Blízkém východě. Teherán požaduje, aby se dohoda uzavřela do měsíce, obě strany však mají zatím velmi daleko ke kompromisu. Minulé pondělí Spojené státy oznámily, že eskortují uvězněné lodě z Hormuzského průlivu, což skončilo íránským útokem na tanker Spojených arabských emirátů a o několik dní později Trump ohlásil konec americké operace. Průliv tak v době uzávěrky tohoto čísla zůstává uzavřen. Íránská a americká blokáda zatím dále pokračují.

Izrael nečekaně zasáhl Bejrút. Platí přitom příměří

↓ INZERCE

Izraelská armáda ve středu bez varování zasáhla hustě obydlenou čtvrť Ghobajrí na jižním předměstí Bejrútu. Izrael zaútočil na libanonskou metropoli poprvé od příměří, které vstoupilo v platnost 16. dubna. Cílem byl údajně vysoký velitel Hizballáhu. Válka mezi Izraelem a Hizballáhem začala 2. března, kdy libanonské hnutí zaútočilo na sousední zemi v reakci na izraelsko-americké útoky na Írán. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí na jihu země, kde okupuje desítky libanonských obcí. Mezi Izraelem a Libanonem od 16. dubna trvá původně desetidenní příměří, které bylo nedávno prodlouženo o další tři týdny. Izrael však každým dnem pokračuje v útocích na jihu Libanonu a ničí domy a další infrastrukturu, kterou podle něj využívá Hizballáh. Tato skupina podporovaná Íránem zase dále podniká dronové a raketové útoky proti izraelským vojákům v Libanonu a v severním Izraeli. Od 2. března, kdy se konflikt mezi Izraelem a Hizballáhem znovu vyostřil, si izraelské útoky na Libanon vyžádaly téměř 2700 mrtvých a více než 8200 zraněných z řad civilistů i ozbrojenců. Boje vyhnaly z domovů na 1,2 milionu Libanonců.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články