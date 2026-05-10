Pět světových zpráv
Otevření a zavření Hormuzu
Spojené státy a Írán stále vyjednávají o konci konfliktu na Blízkém východě. Teherán požaduje, aby se dohoda uzavřela do měsíce, obě strany však mají zatím velmi daleko ke kompromisu. Minulé pondělí Spojené státy oznámily, že eskortují uvězněné lodě z Hormuzského průlivu, což skončilo íránským útokem na tanker Spojených arabských emirátů a o několik dní později Trump ohlásil konec americké operace. Průliv tak v době uzávěrky tohoto čísla zůstává uzavřen. Íránská a americká blokáda zatím dále pokračují.
Izrael nečekaně zasáhl Bejrút. Platí přitom příměří
Izraelská armáda ve středu bez varování zasáhla hustě obydlenou čtvrť Ghobajrí na jižním předměstí Bejrútu. Izrael zaútočil na libanonskou metropoli poprvé od příměří, které vstoupilo v platnost 16. dubna. Cílem byl údajně vysoký velitel Hizballáhu. Válka mezi Izraelem a Hizballáhem začala 2. března, kdy libanonské hnutí zaútočilo na sousední zemi v reakci na izraelsko-americké útoky na Írán. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí na jihu země, kde okupuje desítky libanonských obcí. Mezi Izraelem a Libanonem od 16. dubna trvá původně desetidenní příměří, které bylo nedávno prodlouženo o další tři týdny. Izrael však každým dnem pokračuje v útocích na jihu Libanonu a ničí domy a další infrastrukturu, kterou podle něj využívá Hizballáh. Tato skupina podporovaná Íránem zase dále podniká dronové a raketové útoky proti izraelským vojákům v Libanonu a v severním Izraeli. Od 2. března, kdy se konflikt mezi Izraelem a Hizballáhem znovu vyostřil, si izraelské útoky na Libanon vyžádaly téměř 2700 mrtvých a více než 8200 zraněných z řad civilistů i ozbrojenců. Boje vyhnaly z domovů na 1,2 milionu Libanonců.
