Ranní postřeh Lukáše Jelínka: Neodnese Babišovo kličkování před NATO pražské zdravotnictví?
Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem
Babišova vláda odkryla karty. Vicepremiér Karel Havlíček v pondělí popsal, jak v rámci NATO probíhá licitování o uznání českých obranných výdajů. Volně parafrázováno, když postavíte běžný most, tyto výdaje Aliance neuzná. Pokud ale na něj vydáte víc, aby byl pevnější a jeho nosnost vyšší, což znamená možnost přesouvat po něm těžkou techniku, NATO uzná aspoň onu navýšenou částku.
Proto premiér Andrej Babiš hovoří o rozšíření letišť v Karlových Varech a Mošnově na Ostravsku. Podle něj by měla více sloužit integrovanému záchrannému systému a armádě. Část jejich nezbytné modernizace by pak šlo pod obranné výdaje zahrnout.
Podobný příběh se týká projektu nové velké pražské nemocnice. Hlavní město ji na pravém břehu potřebuje, aby splňovala podobná kritéria jako FN Motol na břehu levém. K velkolepému projektu se Babiš hlásí už léta. Mohl by vyrůst v Letňanech, i když úvahy se stáčejí i k rozmezí Vinohrad, Strašnic a Vršovic.
Nové ovšem je, že vláda o čerstvém špitálu začala hovořit – samozřejmě opět v souvislosti s přetahovanou o obranný rozpočet – jako o vojenském. Takové máme už v pražských Střešovicích, Brně a Olomouci. Poskytují špičkovou péči širokému spektru pacientů, avšak klasické nemocnice pokrývající všechny možné obory to nejsou.
