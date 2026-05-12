Neříkejme násilí v Edenu Balkán. Říkejme tomu Česko
Garrigue: Proč není fér používat jihovýchod Evropy coby univerzální metaforu pro chaos a barbarství
„Proč se z Edenu stal šílený Balkán?“ Tuto otázku si položil sportovní novinář Jan Palička ve svém sobotním textu pro Seznam Zprávy. Článek samozřejmě reagoval na událost během pražského derby, při níž množství fanoušků Slavie před koncem zápasu vtrhlo na hřiště s pyrotechnikou a mimo jiné zaútočilo na hráče Sparty. Záběry šokovaly Česko i svět – a všímala si toho i balkánská média, která mají s reportováním o podobných fotbalových skandálech dost zkušeností ze svých zemí.
Palička se neplete v tom, že šokující násilí na fotbalových zápasech na Balkáně existuje – příkladem je třeba derby bělehradských klubů Partizan a Crvena zvezda z roku 2017. Při bitkách tamních hooligans přímo na stadionu bylo zraněno asi dvacet lidí, musela tehdy zasahovat policie. Ve svém textu o dění v Edenu novinář napsal, že jsme „viděli to nejhorší z Balkánu a Latinské Ameriky dohromady“, což z pochopitelných důvodů některé lidi naštvalo – třeba brněnský učitel a publicista Dalibor Levíček na síti X kritizoval předsudečné přirovnání s tím, že jsme „neviděli to nejhorší z Balkánu a Latinské Ameriky. Viděli jsme to nejhorší z českého křupanského fanouškovství. Balkán ani Latinská Amerika u toho nebyly.“
