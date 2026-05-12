Krastev: Čína nechce, abychom vyznávali její světonázor, chce naše data
S bulharským politologem o tom, jak Trumpova politika proměnila vnímání velmocí, co chce Peking a čeho se má z jeho strany bát Evropa
Americký prezident Donald Trump míří na návštěvu země, jejíž vnímání svou politikou v posledních několika letech výrazně proměnil. „Příklon k Číně byl dosud projevem určitého morálního a ideologického postoje – a to už neplatí. Více lidí začalo vnímat, že jsou mocnosti v podstatě rovnocenné a jde jim jen o vlastní moc a zájem,“ říká politolog Ivan Krastev.
Jste spoluautorem studie Evropské rady pro zahraniční vztahy, která každoročně zkoumá politické názory v jednadvaceti zemích světa – jedenácti evropských a deseti velkých neevropských. Co se změnilo po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu?
Nejvíce mě zaujalo, jak dramaticky se změnilo vnímání Číny. Tady došlo vlastně k největšímu názorovému posunu. Najednou ve všech zkoumaných zemích panovala shoda nejen na tom, že její vliv v příštím desetiletí poroste, ale – což je důležitější – lidé přestali mít z Číny strach. Před dvěma třemi lety lidé vzestup Číny vnímali, avšak znepokojoval je. Tentokrát dokonce i v Indii, která je tradičním rivalem Pekingu, většina obyvatel věří, že se jejich vztahy s Čínou budou zlepšovat.
Je to důsledek chování Donalda Trumpa zvláště vůči spojencům, nebo k lepší imagi přispěla sama Čína?
