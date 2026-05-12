Babiš zasahuje na obraně: u ministra Zůny končí respektovaný odborník na NATO
Premiérovi mělo vadit, že Jiří Šedivý nezastíral stav armádního rozpočtu
Jeden z nejvýše postavených úředníků ministerstva obrany, vrchní ředitel sekce obranné politiky a strategie Jiří Šedivý, nečekaně končí. Měl na starost vyjednávání s NATO ohledně obranného rozpočtu a dlouhodobě upozorňoval na to, že Aliance bude mít s jeho navrženou podobou problém. Především proto, že vláda do něj započítává položky, jež s obranou přímo nesouvisejí (stavba dálnic), aby se přiblížila ke dvouprocentnímu závazku spojenců.
Šedivý byl nedávno na jednání v centrále NATO, kde dostal Aliancí ověřená čísla, s nimiž generální tajemník Mark Rutte pracuje. Pro letošek podle nich budou výdaje Česka na obranu jen 1,78 procenta HDP – to byl podle vojenských expertů jasný vzkaz, že Brusel Praze neuznal výdaje za několik desítek miliard, jimiž si Češi chtěli v obranném rozpočtu vypomoci.
Šedivý – jak tvrdí zdroje Respektu – o tom následně uspořádal odbornou debatu za účasti dalších ministerstev, kde aktéry seznámil s fakty. „Krátce potom si premiér Babiš pozval ministra obrany Zůnu a naléhal, ať se Šedivého okamžitě zbaví. Ministr, který si není jist u Babiše svojí pozicí, to obratem udělal. Šedivému řekl, že byl kvůli němu od Babiše pod obrovským tlakem a že musí do konce měsíce skončit,“ říká Respektu zdroj obeznámený s okolnostmi jednání.
Bezprostředním důvodem pádu je právě popsaná debata. Šéfka Úřadu vlády Tünde Bartha měla ministerstvo obrany na poslední chvíli požádat, aby odložilo jednání nad čísly z Aliance, Šedivý přesto schůzku svolal. Požadavek z vlády se k němu údajně nedostal – ale vzhledem k tomu, že z jednání byl učiněn zápis, který následně všichni včetně Úřadu vlády dostali, nepředpokládal problém. „Neúčast Tünde Barthy jako důvod vyhazovu byla spíše záminka. Babišovi vadilo, že Šedivý nijak nemlžil, co se týká obranného rozpočtu, říkal, jak věci jsou,“ dodává citovaný zdroj.
