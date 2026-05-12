Kolik času vyžaduje změna systému, v němž umírají děti
Tragický případ opět přiměl politiky k úvahám o nutných změnách
V Británii jde o přelomový případ. Osmiletou Victorii Climbié v roce 2000 umučila k smrti její prateta s partnerem, za nimiž ji z rodného Pobřeží slonoviny poslali rodiče, aby jí zajistili lepší vzdělání. Vyšetřovací komise, která po odsouzení pachatelů měla prošetřit postup úřadů, došla k závěru, že příležitostí týranou dívku zachránit bylo nejméně dvanáct. Vyšetřovatelé také pro vládu sepsali víc než stovku doporučení, jak upravit systém ochrany dětí tak, aby se podobným tragédiím dalo předejít. K řadě změn pak v následujících letech skutečně došlo.
Britský případ v pondělí ráno na tiskové konferenci ve sněmovně připomněl dětský ombudsman Martin Beneš. „Nechci, aby to znělo cynicky, ale bohužel zřejmě každý stát potřebuje mít svou Viktorku k tomu, aby si těchto věcí začal všímat,“ řekl s odkazem na tragické úmrtí ani ne tříleté Viktorie z Prahy. Soud loni v říjnu rozhodl, že se vrátí od pěstounů k biologickým rodičům. V březnu rukou svého otce zemřela.
V médiích se následně objevily detaily, na jejichž základě se široká veřejnost začala podivovat nad tím, jak mohly soudy na doporučení Orgánu sociálně-právní ochrany dětí dívku rodičům svěřit. Otec podle dostupných informací trpí paranoidní schizofrenií a oba rodiče mají problémy s drogami. Před návratem k rodičům varovala i její pěstounka.
Případ malé Viktorie přitom není první tragédií, kdy v Česku zemřelo dítě rukou někoho, kdo se o něj měl postarat. Ředitelka Centra LOCIKA Petra Wünschová v pondělí ve sněmovně připomněla, že o potřebě celkové reformy systému péče o ohrožené děti se mluví roky.
