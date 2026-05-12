0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ukrajina válku neprohraje
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
12. 5. 20264 minuty

Kolik času vyžaduje změna systému, v němž umírají děti

Tragický případ opět přiměl politiky k úvahám o nutných změnách

Markéta Plíhalová

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

V Británii jde o přelomový případ. Osmiletou Victorii Climbié v roce 2000 umučila k smrti její prateta s partnerem, za nimiž ji z rodného Pobřeží slonoviny poslali rodiče, aby jí zajistili lepší vzdělání. Vyšetřovací komise, která po odsouzení pachatelů měla prošetřit postup úřadů, došla k závěru, že příležitostí týranou dívku zachránit bylo nejméně dvanáct. Vyšetřovatelé také pro vládu sepsali víc než stovku doporučení, jak upravit systém ochrany dětí tak, aby se podobným tragédiím dalo předejít. K řadě změn pak v následujících letech skutečně došlo.

Britský případ v pondělí ráno na tiskové konferenci ve sněmovně připomněl dětský ombudsman Martin Beneš. „Nechci, aby to znělo cynicky, ale bohužel zřejmě každý stát potřebuje mít svou Viktorku k tomu, aby si těchto věcí začal všímat,“ řekl s odkazem na tragické úmrtí ani ne tříleté Viktorie z Prahy. Soud loni v říjnu rozhodl, že se vrátí od pěstounů k biologickým rodičům. V březnu rukou svého otce zemřela.

V médiích se následně objevily detaily, na jejichž základě se široká veřejnost začala podivovat nad tím, jak mohly soudy na doporučení Orgánu sociálně-právní ochrany dětí dívku rodičům svěřit. Otec podle dostupných informací trpí paranoidní schizofrenií a oba rodiče mají problémy s drogami. Před návratem k rodičům varovala i její pěstounka.

↓ INZERCE

Případ malé Viktorie přitom není první tragédií, kdy v Česku zemřelo dítě rukou někoho, kdo se o něj měl postarat. Ředitelka Centra LOCIKA Petra Wünschová v pondělí ve sněmovně připomněla, že o potřebě celkové reformy systému péče o ohrožené děti se mluví roky. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články