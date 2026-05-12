Na sítích vyvracejí dezinformace a jezdí spolu na chatu. Vliv greenfluencerů v éře Motoristů roste
Lidé jako Daniel Kortus nebo Rozárie Haškovcová dokážou ekologickou osvětu dostat i mimo bublinu tradičních ochránců přírody
Daniel Kortus (32) má na sobě bílý plášť a ochranné brýle, kolem sebe zkumavky, plynové hořáky a lahve s různými kyselinami. Jsme v laboratoři pražské Vysoké školy chemicko-technologické, kde kudrnatý mladý muž zkoumá organické sloučeniny, které na sebe dokážou vázat různé jiné látky a později je zase uvolňovat. Tyto zvláštní kovové struktury umí pohltit třeba i oxid uhličitý, takže by je šlo využít k zachytávání skleníkových plynů, jejichž emise zahřívají atmosféru a nesou hrozbu klimatické změny. „Jsou jako houby, které něco nasají a pak to zase uvolní,“ přibližuje mladý vědec projekt, na němž pracuje v rámci své domovské univerzity, kde před několika lety také získal doktorát.
Vedle slibně rozjeté kariéry vědce se ale Kortus nedávno vydal také na dráhu influencera. Loni v létě si na sociálních sítích založil profil Klimatomluva, na kterém v krátkých videích vyvrací mýty a dezinformace spojené s klimatickou změnou. Jeho příspěvky zpočátku neměly velký dosah, to se ale dramaticky změnilo po podzimních volbách do Poslanecké sněmovny a dnes instagramový profil sleduje sto tisíc lidí. Za tento raketový vzestup novopečený influencer tak trochu vděčí Motoristům a zejména jejich prezidentovi Filipu Turkovi, neboť jsou častým námětem jeho kritických videí. „Oni o klimatu šíří tolik zjevných nesmyslů, že mám pořád o čem točit,“ usmívá se vědec.
Daniel Kortus není jediný influencer, který na sociálních sítích uspěl díky šíření osvěty zaměřené na životní prostředí – „greenfluencerů“ v posledních letech přibývá a zájem o jejich tvorbu roste. V krátkých, často vtipných videích srozumitelně vysvětlují složitá témata, jako jsou třeba emisní povolenky, jindy zase lidem radí, jak prodloužit životnost svého oblečení a snižovat tím množství odpadu, anebo objasňují, proč změna klimatu zdražuje kávu.
Tito digitální tvůrci mají často větší dosah než „tradiční“ ochránci přírody typu Greenpeace nebo Hnutí DUHA a daří se jim oslovovat i lidi, kteří by se o ekologická témata třeba nezajímali. Nástup Motoristů na ministerstvo životního prostředí však do života greenfluencerů přinesl výraznou změnu. Ve chvíli, kdy má v Česku ochranu přírody na starost strana vyhlašující ústy svého předsedy, že jejím příchodem k moci „klimatická krize v České republice skončila“, se greenfluenceři musí mnohem častěji vyjadřovat k politice. To jim vedle lajků i nových sledujících přináší i nenávistné komentáře, výhrůžky a také pocit frustrace, že musí pořád dokola vysvětlovat úplně základní věci.
