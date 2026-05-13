Historie13. 5. 202617 minut

Chorvatský turismus se změnil, ale pořád existuje obraz Čecha v žabkách, který si způsobuje problémy

S polskou spisovatelkou Aleksandrou Wojtaszek o zemi a jejích příbězích, které se skrývají za kulisami letní dovolené

Magdaléna Fajtová

Vaše kniha Fjaka je o Chorvatsku, jak ho mnoho lidí nezná. Ale hned v první kapitole se věnujete polským a českým turistům.

Původně jsem neplánovala psát tolik o Polácích, Češích a Slovácích, ale pokaždé když jsem řekla, že jsem z Polska, objevily se různé příběhy. Mnoho starších lidí mi vyprávělo, jak byli před koncem studené války chudí Poláci i Čechoslováci, kteří tam přijížděli. Jezdili k nim a prodávali doslova všechno, co se dalo. Jugoslávie byla v době studené války velmi specifickou částí Evropy. Byla socialistická, zároveň otevřená kapitalismu.

Když jsem já někde v bývalé Jugoslávii řekla, že jsem z Česka, starší muži mi často vyprávěli, že u moře potkali letní lásky. I vy popisujete fenomén, kterému se říkalo galebiranje od slova galeb, tj. racek – tedy letní okouzlování turistek na dalmatském pobřeží.

Dodnes je to součást chorvatské paměti a kultury. Lidé rádi vzpomínají na dobu, kdy byla Dalmácie symbolem slunce a turistů z jiných zemí. Dnes se to samozřejmě proměnilo. Turistů je pořád hodně, včetně těch z Polska a Česka, ale místní už nemají čas na románky – musí se soustředit na to, aby toho turistům prodali co nejvíc. I proto se tak často vracejí k minulosti, k jugoslávské éře. Rádi nám připomínají právě to, jak chudí jsme tehdy byli. Protože Češi nebo Poláci, kteří si pobyt u chorvatského moře mohou dovolit, dnes leží na pláži, zatímco Chorvati je obsluhují. A v tom je cítit určitá hořkost. Moje kniha má název Fjaka, což je pojem z Dalmácie a označuje vznešený stav mysli a těla; sladké nicnedělání, kdy člověk rezignuje na jakoukoli aktivitu. Takové léto už Chorvati neznají.

