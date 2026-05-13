Jak je na tom Evropa? Má pravdu Kovanda, nebo Krugman?
Pohled do statistik je složitá disciplína
Čtete jeden z našich newsletterů.
Minulý týden se na sociálních sítích opět řešila otázka, jestli a případně jak moc Evropa zaostává za Spojenými státy z hlediska růstu ekonomiky. Nové kolo debat spustil čerstvý vládní zmocněnec pro plnění závazků Česka vůči NATO Jakub Landovský svým příspěvkem na síti X. Napsal toto: „Finský prezident Stubb ve Španělském sále vyzval publikum, ať si připomene, jak pozitivně EU změnila jejich život za posledních 30 let. V roce 1996 měla EU 15 členů a 28 procent světového HDP. Dnes má 27 členů, a 15 procent globálního HDP. Miluju čísla.“
Nepřekvapivě na Landovského příspěvek reagovalo velké množství lidí, protože je zjevné, že nový vládní zmocněnec zkrátka míchá dvě věci dohromady. Zejména pro země východní Evropy není pochyb o tom, že se vstupem do struktur evropského společenství je spojen výrazný ekonomický růst a zejména rapidní zlepšení životní úrovně.
Tato historická změna je vidět od Tallinnu až po Sofii – Jakub Landovský to jako vzdělaný a zcestovalý člověk musí vědět. Rozporovat tento fakt srovnáním s podílem HDP evropských zemí na celkovém globálním ekonomickém výkonu nedává smysl – EU samozřejmě není izolovaný svět a v posledních 30 letech bezprecedentně rostly i další země.
Landovského, který působí v think tanku Ivany Tykač Solvo, se zastal známý mediální ekonom Lukáš Kovanda, který proslul třeba opakovanou předpovědí, že v Česku bude stát benzin 90 korun za litr, pokud Rusko bude reagovat na západní sankce. Jak víme, takový scénář nenastal. Každopádně tentokrát Kovanda v podpoře Landovského napsal komentář do deníku MF DNES, který vlastní Pavel Tykač. „To, že EU ekonomicky stále více zaostává za USA, je těžko oddiskutovatelný fakt, na který upozorňují i evropští špičkoví ekonomové. Klíčovým zdrojem je zaostávání EU v produktivitě,“ napsal Kovanda.
