Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Zahraničí13. 5. 20268 minut

Putinovi vojáci se na Ukrajině téměř zastavili. V postupu jim brání všudypřítomné drony

Ruské síly stále nevyřešily zásadní problém: Jak dosáhnout výraznější ofenzivy, když je nebe poseto bezpilotními letouny

Paul Sonne, Cassandra Vinograd, Milana Mazaeva
,
The New York Times

Ruský prezident Vladimir Putin se snažil přesvědčit amerického prezidenta Trumpa, že jeho jednotky nezadržitelně směřují k vítězství na Ukrajině. A tvrdil, že Kyjev by měl odevzdat celý Donbas, aby se vyhnul hrozící porážce. Situace na bojišti však dává jiný obraz.

Po úspěších a určitých ziscích z konce loňského roku se postup ruských vojsk zpomalil téměř na minimum. V některých částech Ukrajiny dokonce Rusové území ztratili. Při dosavadním průměrném měsíčním tempu postupu by Rusku trvalo více než tři desetiletí, než by získalo plnou kontrolu nad Donbasem – jehož dobytí si Kreml stanovil jako podmínku pro ukončení války.

Toto hlemýždí tempo může být dočasné a je alespoň částečně způsobeno sezonními faktory. Ruské jednotky mají tendenci v létě zrychlovat, k čemuž jim napomáhá lepší počasí a vegetace, která poskytuje lepší krytí před drony. V posledních dnech ukrajinští představitelé varovali, že se Putinovy jednotky připravují na novou ofenzivu a zintenzivnily operace na celé frontě.

Rusko však do této ofenzivy vstupuje v nevýhodě. Letos čelilo několika neúspěchům včetně ztráty přístupu do satelitního internetového připojení Starlink, které pomáhalo navádět jeho drony. Komunikaci vojáků navíc zkomplikovaly i kroky samotného Kremlu, jenž v rámci utahování šroubů ruského internetu omezil fungování platformy Telegram.

