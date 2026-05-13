0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ukrajina válku neprohraje
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Česko13. 5. 20265 minut

Macinka představil poradní tým: nechybí jeho přítel Jindra, ale nečekaně vypadl přítel Číny Zahradil

Američtí diplomaté měli podle informací Respektu s bývalým europoslancem problémy kvůli jeho napojení na Peking

Kristýna Jelínková
,
Ondřej Kundra

Po pěti měsících ve funkci ministr zahraničí Petr Macinka s pompou představil svůj nejužší poradní tým. Měl by prý rozšířit jeho „politický vhled“ a ministr do něj vybral „staré známé“ z Institutu Václava Klause i kontroverzní postavy zdejší diplomacie.

Šestičlenný sbor představil Macinka s obvyklou mírou žoviálnosti: je v něm třeba „přítel Jindra“, tedy Jindřich Forejt, bývalý šéf hradního protokolu. Týmu bude šéfovat dlouholetý Macinkův kolega Filip Šebesta, který dříve působil jako analytik a publicista v Institutu Václava Klause.

Proti očekávání zde ale chybí motoristický poradce Jan Zahradil. Ještě minulý týden se přitom s někdejším europoslancem za ODS v týmu expertů počítalo. Na dotaz Respektu Macinka odpověděl, že má se Zahradilem „úplně“ jiné plány, „které se netýkají tohoto ministerstva. Musíte si počkat“.

↓ INZERCE

Zahradil následně redakci na dotaz, proč v poradním sboru není, napsal: „Přecházím ze sboru poradců do odboru politického plánování. S ministrem jsme to doladili v posledních dnech.“ Na otázku, zda bude na rezortu působit interně, či externě, odmítl odpovědět kvůli obavám z „porušení smlouvy“ (podle informací redakce nicméně Zahradil zatím žádnou smlouvu s ministerstvem zahraničí nepodepsal).

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články