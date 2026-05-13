Macinka představil poradní tým: nechybí jeho přítel Jindra, ale nečekaně vypadl přítel Číny Zahradil
Američtí diplomaté měli podle informací Respektu s bývalým europoslancem problémy kvůli jeho napojení na Peking
Po pěti měsících ve funkci ministr zahraničí Petr Macinka s pompou představil svůj nejužší poradní tým. Měl by prý rozšířit jeho „politický vhled“ a ministr do něj vybral „staré známé“ z Institutu Václava Klause i kontroverzní postavy zdejší diplomacie.
Šestičlenný sbor představil Macinka s obvyklou mírou žoviálnosti: je v něm třeba „přítel Jindra“, tedy Jindřich Forejt, bývalý šéf hradního protokolu. Týmu bude šéfovat dlouholetý Macinkův kolega Filip Šebesta, který dříve působil jako analytik a publicista v Institutu Václava Klause.
Proti očekávání zde ale chybí motoristický poradce Jan Zahradil. Ještě minulý týden se přitom s někdejším europoslancem za ODS v týmu expertů počítalo. Na dotaz Respektu Macinka odpověděl, že má se Zahradilem „úplně“ jiné plány, „které se netýkají tohoto ministerstva. Musíte si počkat“.
Zahradil následně redakci na dotaz, proč v poradním sboru není, napsal: „Přecházím ze sboru poradců do odboru politického plánování. S ministrem jsme to doladili v posledních dnech.“ Na otázku, zda bude na rezortu působit interně, či externě, odmítl odpovědět kvůli obavám z „porušení smlouvy“ (podle informací redakce nicméně Zahradil zatím žádnou smlouvu s ministerstvem zahraničí nepodepsal).
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu