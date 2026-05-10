Pět českých zpráv
ANO dále dominuje
Podle nejnovějšího průzkumu agentury NMS zůstává vše při starém. Hnutí ANO nadále ve voličské podpoře dominuje tuzemské politické scéně. Do sněmovny by se podle modelu dostala pětice stran. ANO by v něm získalo téměř 33 procent hlasů, což je oproti březnu mírný nárůst. O druhé místo se dělí ODS a STAN, kteří mají shodně lehce pod 14 procenty. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti a SPD, obě partaje mají kolem osmi procent podpory. Pod pětiprocentní hranicí by zůstali Motoristé sobě (4,4 procenta) a hnutí Naše Česko Martina Kuby (4,1 procenta). Motoristé klesli oproti březnovému šetření o 2,7 procentního bodu – jde o největší pokles ze všech měřených stran.
Rozvolnění rozpočtů
Vládní většina plánuje zvolnit pravidla o rozpočtové odpovědnosti. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) počítá v novele zákona s tím, že by vlády v následujících deseti letech mohly hospodařit se schodky až o přibližně 200 miliard většími, než je aktuálně možné. Změnu chce navzdory obstrukcím ze strany opozice schválit už tento týden tak, že zařadí pevný čas hlasování. Ten v druhé polovině minulého volebního období využívala většina Petra Fialy jako cestu proti obstrukcím tehdy opozičního ANO a SPD. Tuto možnost pak posvětil také Ústavní soud, který v konkrétních případech usoudil, že opozice dostala dostatek prostoru vyjádřit svůj nesouhlas a většina má právo prosadit své zákony. Předseda Starostů Vít Rakušan nicméně řekl, že pokud se tak stane, napadne opozice novelu právě u Ústavního soudu.
