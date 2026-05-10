NGP 230 let Národní galerie Praha, Veletržní palác, 27. 3. 2026 – 3. 1. 2027
Letos v únoru se NGP dožila 230 let. Respektive uteklo 230 let od založení její předchůdkyně Společnosti vlasteneckých přátel umění, která se u nás zasloužila o veřejné zpřístupnění obrazárny prezentující uměleckou sbírku nedrženou v soukromých rukách. Kurátorka Veronika Hulíková sestavila komorní expozici, jež nás provádí vývojem galerie rozděleného do deseti oddílů vymezených vždy 23 lety.
Bienále umění v Benátkách 2026 Český a Slovenský pavilon v Benátkách, 9. 5. – 22. 11.
Za druhou větší výstavou NGP letní sezony je třeba vyrazit do Itálie. Sté výročí otevření našeho pavilonu v zahradách Giardini připomíná na letošním bienále projekt The Silence of the Mole umělecké trojice Jakub Jansa, Alex Selmeci a Tomáš Kocka Jusko. Intermediální projekt přibližuje život performera, který hrál pro děti celý život krtka.
