Ondřej Šteffl
7napsaných článků
7napsaných článků
Komentář o smyslu státních maturit vyvolal velký zájem čtenářů. Pokračujeme tedy v polemice mezi autorem komentáře Ondřejem Štefflem, ředitelem společnosti Scio, jež vytváří testy obecných studijních předpokladů, a analytikem Janem Hučínem.
V mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, který podle nedávno schválené Listiny základních lidských práv má u nás přednost před zákonem, se praví, že státy smluvní strany paktu se zavazují respektovat svobodu rodičů, případně poručníků, zvolit pro jejich děti jiné školy než ty, které byly zřízeny veřejnými orgány.