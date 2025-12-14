0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Kdo je ten instalatér?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Literární příloha14. 12. 20258 minut

Nostalgie si bere vás

Adam Tomáš

V.

Ráno mi bylo dobře a stěna mezi námi se pomalu vstřebávala do matrace. Objal jsem Femme a rychle na sebe naházel oblečení, abych stihl tramvaj. Slunce se něžně rozkoukávalo po okolí a cesta byla klidná. Druhá souprava je bez filozofů. Jen formuláře se mi z batohu vysmívaly a já hlasitě polykal knedlíčky, co se mi vařily v krku.

↓ INZERCE

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články