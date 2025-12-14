Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Všech dvacet meteorologických stanic na jihu Čech ohlásilo teplotní rekordy, nejvyšší hodnotu – 16,5 stupně Celsia – naměřili v Českých Budějovicích. Evropská unie se dohodla na právně závazném klimatickém cíli snížit do roku 2040 emise skleníkových plynů o 90 procent oproti úrovni z roku 1990. Statistikové oznámili, že Česko se ocitlo na prahu chřipkové epidemie. Naposledy zasedala vláda Petra Fialy, za jejíhož mandátu se Česko probojovalo na šesté místo v nejčerstvějším žebříčku 36 nejrozvinutějších zemí světa sestaveného týdeníkem The Economist. Prezident Petr Pavel jmenoval Andreje Babiše českým premiérem. Černá vlajka zavlála na Střední škole Edvarda Beneše v Břeclavi, jejíž učitel zahynul po nárazu do stromu během školního lyžařského výcviku v Rakousku. Obětoval jsem celý svůj dosavadní život i sociální vazby tomu, abych se mohl věnovat politice. Cítím se být kulturou posedlý, řekl prezidentu Petru Pavlovi při rozhovoru před jmenováním ministrem kultury kandidát na tuto funkci za hnutí Motoristé sobě Oto Klempíř. Hygienická kontrola odhalila, že více než čtvrtina navštívených škol na jižní Moravě nadmíru solí. Nově zveřejněná národní bezpečnostní strategie amerického prezidenta Donalda Trumpa vyhlásila národním zájmem USA sblížení s Ruskem, odklon od podpory Ukrajiny a rozklad Evropské unie. Nebude-li Evropa (včetně Británie a dalších zemí mimo EU) sedět u stolu, skončí na jídelním lístku: roztrhají ji chamtiví a mocní cizinci – tak jako imperiální Čínu v 19. století, komentoval britský novinář a bezpečnostní expert Edward Lucas evropské zděšení z nové americké strategie a nastínil další osud demokratické Evropy obklíčené najednou třemi agresivními a vůči ní nepřátelsky naladěnými mocnostmi Ruskem, Čínou a Spojenými státy, pokud Evropané nevyužijí svého bohatství a svých schopností ke zlepšení své obranyschopnosti, odolnosti svých dodavatelských řetězců a sociální soudržnosti k důkazu, že jsou výrazným a užitečným spojencem, který je schopen s americkými partnery tvrdě vyjednávat o svých zájmech. Zdá se vám to těžké? Pak se pohodlně usaďte, nechte americkou bezpečnostní strategii působit a přestaňte si stěžovat, vzkázal evropským lídrům a občanům Lucas. Genetické analýzy z odebraných vzorků srsti nově prokázaly přítomnost kočky divoké v Lužických horách. Noviny citovaly zprávu mezinárodní skupiny vědců, že čtyři všudypřítomné syntetické chemikálie – ftaláty, bisfenoly, pesticidy a PFAS –, využívané masově například v zemědělských postřicích, potravinářských obalech či v úpravě povrchů jídelního nádobí, působí ničivě na lidské zdraví a zejména u dětí obrovsky zvyšují riziko rakoviny, obezity a mentálního postižení. Je to jen špička ledovce a velké varování: svět by se měl probudit a něco s tímto vývojem udělat, komentoval zjištění jeden ze členů výzkumného týmu, pediatr a profesor Bostonské univerzity Philip Landrigan. Světová veřejnost oslavila Den bódhi připomínající skutečnost, že právě 8. prosince dosáhl Siddhárta Gautama po 49 dnech usilovného sezení pod stromem bódhi probuzení, stal se Buddhou a pozdějším sdílením tohoto dosažení s mnichy v Gazelím háji u Váránasí „roztočil kolo dharmy“. Meteorologové oznámili, že se v dalších dnech ještě více oteplí a vysvitne slunce.
