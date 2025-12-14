0:00
14. 12. 2025

Pět českých zpráv

Respekt

Policie prověří volební podvod v Blansku

Policie začne prověřovat podvody v počítání volebních hlasů v jednom z blanenských okrsků při říjnových sněmovních volbách. Trestní oznámení podal Nejvyšší správní soud, který na základě volební stížnosti Pirátů přepočítal hlasy v blanenském okrsku 28. Piráti jich mají po přepočtu o 20 více, ANO o 21 méně. Výsledek voleb to neovlivnilo, soud tedy nezasáhl. Existuje ale podezření včetně konkrétního důkazu, o němž už informoval Respekt, že nešlo o početní omyl, ale o úmysl. Kdo vědomě nesprávně sečte hlasy, dopustí se podle trestního zákoníku maření přípravy a průběhu voleb, za což lze uložit až tři roky vězení.

Soud opět zamítl žalobu Parkanové o odškodné

Obvodní soud pro Prahu 2 znovu nepravomocně zamítl žalobu někdejší ministryně obrany Vlasty Parkanové, která žádala odškodné 8,5 milionu korun za dlouholeté trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA. „Žaloba byla v plném rozsahu zamítnuta. Rozhodnutí není pravomocné,“ řekla České televizi mluvčí soudu Marcela Pröllerová. Soudy žalobu bývalé ministryně zamítly i v minulosti, rozsudky ale v říjnu zrušil Nejvyšší soud. Konstatoval, že v případu nebyly zohledněny klíčové okolnosti.

