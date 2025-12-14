Arcturus
2103, Ostrava
Připravil jsem pohoštění – zmáčkl jsem multifunkční tlačítko ve smart kuchyni a home robot zanedlouho donesl kávu (pro mě), sušenky a dva šálky kakaa. Z mého mozkového čipu dostal informaci o návštěvě vnoučat, takže věděl přesně, co mají ráda a jaké kokínko má přichystat. Tenhleten majordomus je celkem dobrá věc. Když jste staří, tak se nemusíte spoléhat na neustálou pomoc rodiny. Stisknete čudlík a humanoidní potvora s pařáty jako Schwarzenegger všecko zařídí. Prohání se barákem na třech kolech a vy si zatím můžete číst například ze sto let starých knížek od Stephena Kinga.
A některé jsou ještě starší. Člověk by nevěřil, jak je čas relativní – ten Einstein měl takovou pravdu. Když máte jepičí život, ani si neuvědomíte, že se blíží konec, a on se najednou přiblíží natolik, že už mu nedokážete utéct. I když žijeme dlouho, pořád máme dojem neustálého kvapu. Obáváme se okamžiku, kdy nastane smrt.
