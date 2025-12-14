Vyhazov
Jiří Řeka vystoupil z tramvaje a namířil si to rovnou k budově, kde sídlila společnost PerfoTech. Jeho kroky vedly přes zpola osiřelé parkoviště před kancelářskými bloky, ačkoliv město kolem bylo zcela ponořeno do obvyklého hukotu pracovního dne.
Pět let, dva měsíce a čtyři dny. Tak dlouho trval jeho pracovní poměr u firmy PerfoTech. Projektový manažer spravovaných služeb. Honosně znějící název pro pozici, která v praxi byla spíše cosi jako holka pro všechno, univerzální kancelářská krysa, účastník meetingů, písař e-mailů, luštič-odškrtávač excelových tabulek či sledovač procesů bez jakékoliv rozhodovací pravomoci, bez jakékoliv možnosti něco zlepšit. Zařazen toho roku do třetí vlny propouštění kvůli nadbytečnosti.
Podle pokynů v posledním e-mailu zamířil na IT oddělení, kde odevzdal laptop, a potom do kanceláře, aby si posbíral osobní věci. PerfoTech velmi dbal na důslednou úroveň zabezpečení. Na každé patro bylo třeba projít bránou se skenerem pečlivě střeženou zaměstnancem ostrahy, který byl ale většinu času zahleděn do mobilu. Telefony na pracovišti byly zakázány, stejně jako jakákoliv jiná elektronická zařízení, která nebyla firmou autorizována. Každému, kdo by zákaz porušil, hrozil vyhazov na místě. I teď, když si Jiří šel do zcela prázdné kanceláře pro svých pár švestek, musel mobil nechat u sekuriťáka na stole, aby byla dodržena firemní směrnice.
„Název naší firmy PerfoTech v sobě spojuje výkon a technologii. Naším cílem je podávat špičkové výkony při poskytování špičkové technologie pro naše zákazníky. To znamená, že i od vás budeme očekávat špičkové výkony. Když ráno přijdu do práce, začínám vždy otázkou: Jak ještě můžu přispět k větší spokojenosti zákazníka? Pokládejte si ji také.“
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu