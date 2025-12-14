0:00
Kultura14. 12. 20252 minuty

Seriál týdne: Ivánku, kamaráde, už zase můžeš mluvit. Seriál Štěstíčku naproti bere korupci ve fotbale jako materiál pro sitkom

Jindřiška Bláhová

Real Madrid hraje tak ladně, že se mu přezdívá „bílý balet“. I český fotbal přispěl čímsi jedinečně uměleckým – žánrem volné poezie v podobě odposlechů ve dvacet let staré korupční kauze s podplácením sudích v první lize. Manažer Viktorie Žižkov Ivan Horník tehdy kupoval výsledky zápasů. Na podplácení kapříky se domlouval s vedoucím komise rozhodčích Milanem Brabcem. Jazykovou vynalézavost jejich hovorů už legendárně docenil Petr Čtvrtníček v parodické hře Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?. Kauza teď dostala i televizní podobu šestidílné minisérie Štěstíčku naproti (OnePlay). Seriál spojuje odvíjející se kauzu a její vyšetřování. Nejde ale o věrnou rekonstrukci „skutečného zločinu“. Tvůrci pracují s notnou mírou nadsázky, v níž rozehrávají, že kauza byla odstrašující i komická zároveň. Míru nadsázky uvozuje úvodní titulek, že takhle se to nestalo a že „ani ta částka nesouhlasí“. Děj se pohybuje mezi třemi do korupce zapojenými kluby Žižkov, Uherské Hradiště (s excentrickým duem otec-syn Kocka a Kocka) a Příbram, které vládne z balkonu „hrabě“ Čestmír (Václav Kopta). Druhý tým je brněnská policie s podobně specifickými typy. Vede ji záletný vyšetřovatel (Václav Neužil). Mezi nimi povlává jediná žena rozhodčí Dagmar, přirozeně s ňadry velikosti 5, jež se snaží prosadit v sexistickém prostředí (Denisa Barešová).

