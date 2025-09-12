0:00
9. 12. 20258 minut

Prezident demokracii nezachrání. A už vůbec ne pošlapáním ústavy

Volání, aby kdokoli ve vyšším zájmu porušoval zákony, znectí onen zájem a otevře cestu despotům

Erik Tabery

Andrej Babiš se stal znovu premiérem. Už několik dní zní veřejným prostorem hlasy zklamání, že tomu prezident Petr Pavel nezabránil. Prý měl využít střet zájmů šéfa ANO a nejmenovat ho. Případně mohl vytáhnout argument, že podle vrchního soudu Babiš spáchal dva trestné činy a nyní ho od pravomocného odsouzení chrání jen imunita. Opatrnost prezidenta je ale oprávněná. Pravidla nás nechrání jen před momentálním nebezpečím, je třeba je ctít, aby nám posloužila i v mnohem vážnějších chvílích.

Není to jen pošťák

Když jsem minulý týden napsal, že Petr Pavel postupoval v otázce střetu zájmů správně, přišly mi dva druhy reakcí. První byla od Babišových stoupenců, že prezident vůbec nic takového chtít neměl a zneužil své pravomoci. Druhá byla od Babišových kritiků, prezident podle nich neměl akceptovat očividně nedostačující řešení střetu zájmů. Oba proudy mají trochu pravdu a zároveň se i hodně mýlí.

Každá instituce má v systému svou roli. A ideálně by se všechny instituce měly vzájemně kontrolovat. Andrej Babiš si dlouhodobě stěžuje, že premiér nemá absolutní moc, ale to je podstata demokracie. Víme, že jsme jako lidé nedokonalí a máme tendenci překračovat a zneužívat pravidla, proto potřebujeme v politice brzdy a protiváhy.

