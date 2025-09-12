Prezident demokracii nezachrání. A už vůbec ne pošlapáním ústavy
Volání, aby kdokoli ve vyšším zájmu porušoval zákony, znectí onen zájem a otevře cestu despotům
Andrej Babiš se stal znovu premiérem. Už několik dní zní veřejným prostorem hlasy zklamání, že tomu prezident Petr Pavel nezabránil. Prý měl využít střet zájmů šéfa ANO a nejmenovat ho. Případně mohl vytáhnout argument, že podle vrchního soudu Babiš spáchal dva trestné činy a nyní ho od pravomocného odsouzení chrání jen imunita. Opatrnost prezidenta je ale oprávněná. Pravidla nás nechrání jen před momentálním nebezpečím, je třeba je ctít, aby nám posloužila i v mnohem vážnějších chvílích.
Není to jen pošťák
Když jsem minulý týden napsal, že Petr Pavel postupoval v otázce střetu zájmů správně, přišly mi dva druhy reakcí. První byla od Babišových stoupenců, že prezident vůbec nic takového chtít neměl a zneužil své pravomoci. Druhá byla od Babišových kritiků, prezident podle nich neměl akceptovat očividně nedostačující řešení střetu zájmů. Oba proudy mají trochu pravdu a zároveň se i hodně mýlí.
Každá instituce má v systému svou roli. A ideálně by se všechny instituce měly vzájemně kontrolovat. Andrej Babiš si dlouhodobě stěžuje, že premiér nemá absolutní moc, ale to je podstata demokracie. Víme, že jsme jako lidé nedokonalí a máme tendenci překračovat a zneužívat pravidla, proto potřebujeme v politice brzdy a protiváhy.
