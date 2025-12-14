Kdo je ten instalatér?
Jak šestnáctiletý Ondřej Němec pořídil kultovní fotografii Václava Havla, a zachytil svobodný svět v nesvobodném státě
Kolik piv toho silvestrovského večera Václav Havel vypil, už nikdo nezjistí. Věcný důkaz může doložit pouze jedno, při kterém ho náhodou zachytil syn jeho přátel. Dlouho zapomenutá momentka se časem proměnila v kultovní snímek, jehož kopii dnes na triku nosí stále více lidí. A není to jediná věc ukazující, že příběh žije dál.
Kde je tady ta hacienda?
Posledním pozůstatkem domu, v němž fotka vznikla, jsou dvě statné lípy. Stály kousek od vstupních dveří a kromě letního stínu pro obyvatele – manžele Princovy a jejich syna – sloužily na podzim a v zimě jako orientační bod pro jejich přátele, kteří by jinak mohli stavení v hustých mlhách Českého středohoří snadno přehlédnout. A z mlhy vystupují stromy i teď první prosincovou sobotu, přičemž tam, kde byl dům Princových, je místo něj jen dřevěná nástěnka.
Na její přední straně je mapa se jménem zdejší obce Rychnov, a zezadu je přišpendleno sedm laminátem krytých čtvrtek odkazujících k významným okamžikům osmdesátihlavé vesnice. „1977 – zbořen dům ‚chartistů‘ naproti faře a zbourán také pomník obětem první světové války a odtažen neznámo kam,“ oznamuje krátká noticka k roku, kdy šlo stavení Jana a Květy Princových k zemi.
