Pět světových zpráv
Chcete do USA? Ukažte historii svých sociálních sítí
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa chce zpřísnit podmínky vstupu do Spojených států pro některé zahraniční turisty. Po těch, kteří pro vstup nepotřebují vízum, bude vyžadována jejich historie na sociálních sítích za posledních pět let. Informoval o tom deník The Washington Post s odvoláním na návrh Celní a pohraniční stráže ve federálním registru. Požadavek bude součástí žádosti o povolení vstupu do země skrze systém ESTA. Opatření se dotkne také Česka. Americká veřejnost má šedesát dní na to, aby se k návrhu vyjádřila.
1 milion
Přibližně tolik lidí se podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) vrátilo do Sýrie od pádu režimu prezidenta Bašára Asada, od kterého uplynul rok. Novým prezidentem byl později přechodně jmenován vůdce povstalců Ahmad Šara. Ten byl též vůdcem islamistické skupiny HTS, kterou britská vláda před časem vyškrtla ze seznamu teroristických organizací. Také Rada bezpečnosti OSN zrušila sankce na Šaru, což posléze udělala i Velká Británie a USA. V uplynulých měsících jednal jak se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem, tak i s tím americkým, Donaldem Trumpem. Ještě koncem září zůstávalo v zahraničí přes 4,5 milionu Syřanů, dalších 7 milionů bylo vnitřně vysídlených ve své vlasti.
