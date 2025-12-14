Máte se už báječně?
Babišova vláda se ráda na pozitivní vlně sveze, a aby to jelo ještě lépe, musí zahnat blbou náladu, kterou pomáhala šířit
Politika v poslední době přináší málo zábavných momentů. Možná proto tolik lidí citovalo legrační status poslance za ANO Martina Kolovratníka, ve kterém mimo jiné stálo: „Dnes jsem si při cestě z práce všiml něčeho zajímavého. Lidé se zase usmívají. Povídají si v tramvaji, v obchodech neřeší jen zdražování. A paní na pokladně mi s úsměvem řekla: ‚Snad už bude líp.‘“ V tu chvíli mu to prý „došlo“: v zemi po volbách „spotřebitelská nálada vyskočila“ a důvodem je, že lidé vidí konec vlády Petra Fialy. „Tenhle nový optimismus není naivní. Je to první známka toho, že se tahle země konečně začíná nadechovat,“ napsal zřejmě dojatý Kolovratník.
Kdybych použil stejnou logiku, tak fakt, že jsem se na přechodech pro chodce potkal s několika mimořádně agresivními řidiči, kteří jeli na červenou, je důsledkem vstupu Motoristů do vlády. Je to samozřejmě nesmysl. Lidé se na sebe smějí nebo mračí stejně jako v září.
Podobný status jako Kolovratník napsala předtím i Alena Schillerová a nejde jen o náhodné naivní poznámky na sítích. Hnutí ANO potřebuje, aby se lidé co nejrychleji cítili šťastní. Pro fungování ekonomiky je důležitá nálada ve společnosti. Dobře naladění lidé více utrácejí. Strany koalice, která se ujímá moci, v posledních letech vykreslovaly Česko jako spálenou zemi, kde se nic nedaří, všechno se hroutí a lidé chřadnou. A naopak slibovaly okamžitý nárůst životní úrovně, až se chopí vlády.
Země se skutečně potýká s řadou dlouhodobých problémů, nicméně podle čerstvého hodnocení prestižního časopisu The Economist má Česko šestou nejlepší ekonomiku ze států v OECD. Slovensko, které nám dávají politici budoucí vlády tak často za vzor, skončilo na posledním místě. Maďarsko je také daleko za námi. Nová čísla ukazují, že ekonomický růst je u nás rychlejší než v okolí. Česko je navíc bezpečná země.
