Moje dítě už nemůže jít na osmileté gymnázium. Co budeme dělat?
Pod Krkonošemi úřady zavírají školy „pro nadané“. Odborníci to chtějí už roky, mezi rodiči to budí spoustu vášní
Rodič, který zjistí, že jeho děti nemají v okolí školu podle jeho představ, balí věci, prodává dům a stěhuje se do slibnějších míst. Tahle story v Česku vypadá jako teoretická figura z politických debat. Přesun rodiny chce v této zemi podstupovat málokdo. A není divu: v Čechách a na Moravě je koneckonců všude blízko.
A přesto tu někdo takový sedí. Jsme v Kavárně u Ámose v Nové Pace. Jana Novotná se do devítitisícového podkrkonošského městečka před několika lety přistěhovala s rodinou především kvůli osmiletému gymnáziu, který tu dlouhá léta funguje. Z východních Čech pochází a chtěla své tři děti (dnes deset, osm a šest let) vychovat tady a na menším městě. Kolem Jičína je to moc placka a málo lesů, rodný Trutnov je moc z ruky – a Nová Paka tedy vycházela ideálně. „A teď tu osmiletý gympl vlastně ze dne na den ruší. Nedává moc smysl tu zůstávat,“ říká. Stěhování je pro rodinu realitní makléřky úplně reálná možnost.
Během podzimu sepsala několik protestních dopisů úřadům a založila petici. Nebyla v tom sama. Příští rok se nové třídy osmiletých gymnázií neotevřou kromě Nové Paky také v nedalekých Hořicích a v Hostinném. Všude tam lidé podepisovali petice (pokaždé několik stovek podpisů, což na několikatisícová městečka není málo) a studenti pořádali protestní pochody. Nicméně v říjnu bylo hotovo a rozhodnuto. Žádní primáni v těchto třech městech už do školy nepůjdou.
Kraj – v tomto případě ten Královéhradecký – přitom dělá to, co úředníkům radí odborníci už řadu let a na co se český stát pomalu chystá. Osmiletá gymnázia podle nich dělají ve vzdělávání více škody než užitku a měli bychom jejich počet ve velkém osekat: nefungují ani tak jako školy pro děti nadané, ale pro děti schopných rodičů, ty odsávají ze základních škol a jen tak rozevírají společenské nůžky.
