0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Miliardář Tykač vyráží do boje
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Zahraničí11. 12. 20255 minut

Kyjevu docházejí zdroje. Unijní dohoda o uvolnění zmrazených ruských aktiv je však stále daleko

Lídři EU se snaží najít způsob, jak získat peníze pro Ukrajinu. Belgii ale záruky pořád nestačí

Magdaléna Fajtová

„Nehodláme přenášet rizika v řádu stovek miliard eur na ramena belgických občanů. Ani dnes, ani zítra. Nikdy,“ řekl na začátku prosince belgický premiér Bart De Wever. Nebyla to jeho první reakce na plány Evropské unie, jak se dostat k penězům z embargovaného Ruska (jejichž podstatná část je zmrazena v belgických bankách) a proměnit je v podporu pro Ukrajinu.

Nervozita však viditelně stoupá. Země napadená obřím sousedem se totiž blíží k finančním limitům. Dle některých odhadů bude úplně bez peněz už na jaře, tedy v době čtyřletého výročí začátku plnohodnotné ruské invaze. Zdroje tu teoreticky jsou, ale reálná cesta k nim stále neexistuje. O dalším osudu financování Ukrajiny se zřejmě rozhodne příští týden na setkání Rady EU v Bruselu. Času rozhodně není nazbyt.  

Nechceme být sami

↓ INZERCE

V evropských bankách leží (jak bylo naznačeno) desítky miliard eur ruských aktiv, která byla po zahájení ruské invaze zmrazena sankcemi. A už mnoho měsíců se mluví o tom, že právě tyto peníze by se na pomoc Ukrajině mohly využít: šlo by o jakousi půjčku do Moskvy, která by v ideálním případě za škody napáchané na Ukrajině po konci války stejně měla zaplatit horentní částky. Tento evropský plán nadchl skoro všechny – a na posledním summitu Rady EU v říjnu už mnozí lídři Unie počítali s tím, že se na něm shodnou.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články