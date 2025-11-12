Kyjevu docházejí zdroje. Unijní dohoda o uvolnění zmrazených ruských aktiv je však stále daleko
Lídři EU se snaží najít způsob, jak získat peníze pro Ukrajinu. Belgii ale záruky pořád nestačí
„Nehodláme přenášet rizika v řádu stovek miliard eur na ramena belgických občanů. Ani dnes, ani zítra. Nikdy,“ řekl na začátku prosince belgický premiér Bart De Wever. Nebyla to jeho první reakce na plány Evropské unie, jak se dostat k penězům z embargovaného Ruska (jejichž podstatná část je zmrazena v belgických bankách) a proměnit je v podporu pro Ukrajinu.
Nervozita však viditelně stoupá. Země napadená obřím sousedem se totiž blíží k finančním limitům. Dle některých odhadů bude úplně bez peněz už na jaře, tedy v době čtyřletého výročí začátku plnohodnotné ruské invaze. Zdroje tu teoreticky jsou, ale reálná cesta k nim stále neexistuje. O dalším osudu financování Ukrajiny se zřejmě rozhodne příští týden na setkání Rady EU v Bruselu. Času rozhodně není nazbyt.
Nechceme být sami
V evropských bankách leží (jak bylo naznačeno) desítky miliard eur ruských aktiv, která byla po zahájení ruské invaze zmrazena sankcemi. A už mnoho měsíců se mluví o tom, že právě tyto peníze by se na pomoc Ukrajině mohly využít: šlo by o jakousi půjčku do Moskvy, která by v ideálním případě za škody napáchané na Ukrajině po konci války stejně měla zaplatit horentní částky. Tento evropský plán nadchl skoro všechny – a na posledním summitu Rady EU v říjnu už mnozí lídři Unie počítali s tím, že se na něm shodnou.
