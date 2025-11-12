Zapomeňte na koledy, skládá se vláda
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
Vánoce jsou za dveřmi, ale vzniká vláda, takže na nějaké zpomalení není čas. Zvlášť, když to není ledajaká vláda. Naši reportéři a komentátoři proto v posledních dvou týdnech víceméně jen pendlovali mezi Hradem a Sněmovnou (není to daleko), abychom vám nabídli co nejzajímavější a nejplastičtější obraz toho podstatného, co se v české politice děje.
Když si prezident Pavel zval adepty na ministry na audienci, velká pozornost směřovala na ministra obrany Jaromíra Zůnu. Ve velmi nebezpečné době se zatím ukázal jako někdo, kdo si neumí poradit s první trochu konfrontační otázkou. Jak píše Ondřej Kundra, není to vůbec dobré znamení.
Za vládou, ve které ministr Zůna bude sedět, v jistém smyslu stojí Pavel Tykač. Miliardář a uhlobaron, který má touhu měnit svět, nebo alespoň Česko. Jak by si oboje představoval, po tom pátral Filip Zelenka v titulním článku aktuálního čísla.
