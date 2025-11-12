Ranní postřeh Petrose Michopulose: Největší pohádka Andreje Babiše
Andrej Babiš nedávno prohlásil, při setkání s dánským velvyslancem, že jeho nejoblíbenější pohádkou Hanse Christiana Andersena je ta o císařových nových šatech. Lepší prohlášení k probíhajícím jednáním o jeho jmenování a konfliktu zájmů snad ani dát nemohl. Přemýšlel jsem, jestli je to jeho další prohlášení typu „Slunce je planeta“, nebo se v něm celou dobu mýlím a on nás prostě jenom strašlivým způsobem trollí a pak se s Monikou a dětmi válí smíchy v Průhonicích při popíjení šampaňského Cristal.
Tím císařem v nových šatech je, v příběhu o neviditelných šatech, totiž Babiš sám. Prochází se po Pražském hradě nahý, vypráví nám pohádku o svém novém fondu, kterým údajně definitivně vyřešil svůj konflikt zájmů, a všichni se předhánějí v tom, kdo bude hlasitěji křičet „Císař je hrdina! Všechno vyřešil. Obětoval se! Je to největší velikán naší doby!“ Společná davová euforie zachvátila nejen jeho zaměstnance v hnutí ANO, ičaře z SPD a Motoristů, ale také většinu politiků opozičních stran, kteří se přidali k všeobecnému veselí, že Andrej je čistý gentleman, na něhož jsme čekali a který přinese konečně mír, prosperitu a blahobyt celé planetě. Frenetický jásot nad nanebevzetím Andreje Babiše mě nejvíc překvapil u mainstreamových médií a jejich komentátorů. Ti dokonce začali mluvit o slepém fondu, o němž sám Babiš nikdy nemluvil. Takovou smršť nekompetence a servilního blouznění jsme, myslím, nezažili už opravdu dlouho. Skutečnost je bohužel jiná.
Babiš nás zase všechny ojebal, jak je to u něj zvykem. Jediné, co se stalo, je, že si vypořádal dědictví a určil, kdo bude vlastnit jeho majetek po jeho smrti. Založil (možná) nějaký typ fondové struktury, která mu umožní zamlžit vlastnickou strukturu po dobu jeho premiérování. Nic víc se nestalo.
V jeho prohlášení není nic o dalších jeho firmách, jako je SynBiol nebo fond Hartenberg, jež ho uvádějí do stejného konfliktu zájmů jako Agrofert. Nic neřekl o tom, kdo budou protektoři a trusties jeho fondu, kde bude fond založen a podle jakého práva. Neřekl nic o tom, jak naloží s korunovými dluhopisy proti Agrofertu, jež vlastní a které mu umožňují mít vliv na chování fondu. Nezveřejnil žádnou dokumentaci plánovaného fondu ani jeho strukturu. Odmítá odpovídat na jakékoli otázky na toto téma. Dokonce ani nevíme, kdo fond připravuje.
