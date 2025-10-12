Mluvit o Česku jako o zemi v ekonomických problémech už nedává smysl. Pociťují to ale lidé?
Česká ekonomika se zvedla, většinu rozvinutých států nechala v posledním roce za zády.
Předvolební atmosféra mohla vyvolat pocit, že česká ekonomika na tom už nemůže být hůře – z ekonomické situace se stalo jedno z hlavních témat. Inflační vlna v letech 2022–2023 tvrdě zasáhla řadu domácností a části z nich se dosud nepodařilo vyšplhat na životní úroveň před ekonomickou krizí a pandemií. Není ovšem pravda, že by se Česko hospodářsky potácelo – při srovnání s ostatními zeměmi, jako jsou Slovensko, Maďarsko či Velká Británie, to vyniká.
Další potvrzení toho, že se ekonomické směřování země od roku 2022 výrazně změnilo, přinesl žebříček týdeníku The Economist, jenž posledních pět let na základě několika kritérií vydává srovnání, která z ekonomik rozvinutých států si vedla v uplynulém roce nejlépe. Za rok 2025 se na první příčce usadilo Portugalsko, Česko je na děleném šestém místě společně s Řeky, kteří jsou v posledních letech velmi spořiví.
Novináři z Economistu berou v potaz jen pět metrik – rozsah inflace, jádrovou inflaci, meziroční změnu v růstu HDP, nezaměstnanost a výkonnost lokálních burz. Žitá zkušenost z konkrétních zemí může být výrazně jiná, statistiky nikdy nemohou být naplno vypovídající a řada domácností se má opravdu stále hůře než v minulosti. Fakt ale je, že nová vláda pod vedením Andreje Babiše přebírá zemi, jež se po pěti složitých letech ekonomicky zvedá, i když vezmeme v potaz okolní státy – například v poslední době notně opěvované Polsko je až za Českem, na 11. místě.
Žebříček vlivného časopisu zároveň dokáže poměrně dobře zachytit širší trend – v roce 2022, tedy v době prvního roku vlády Petra Fialy, bylo Česko na 31. místě, v dalším roce na 26. místě a minulý rok na 19. příčce. Letošní šestá pozice tak dokazuje, že mluvit o Česku v roce 2025 jako o zemi v hluboké ekonomické krizi už neodpovídá realitě.
