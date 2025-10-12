Ján Markoš: Six-seven, slayáda a jiné infekce mysli
Z memových infekcí nám nestoupne teplota. Ani nás nezačne bolet v krku. Od memů však můžeme chytit různé emoce. Některé škodlivé memy vyvolávají strach. Jiné nenávist. Další zase zhnusení či hněv.
Přestože Slovensko poslední týden žije „slayádou“, slovem roku 2025 je podle webu Dictionary.com jiný novotvar: „six-seven“. V číselné podobě „67“. Pokud jste o tomto podivném spojení dvou anglických slov ještě neslyšeli, je možné, že nemáte školou povinné děti. Six-seven (pozor, nikdy ne sixty-seven, což by byl gramaticky správný přepis čísla 67) se totiž nekontrolovaně šíří právě mezi nimi. A to až do té míry, že učitelé musí proti používání této fráze ve školách aktivně zasahovat, aby nerušila plynulost výuky.
Můžete namítnout, že se nejedná o pořádné slovo. A máte pravdu. 67 je vskutku divným vítězem ankety o slovo roku. Nejenže je možné jej napsat pomocí dvou číslic. Dokonce ani nemá žádný fixní význam.
Dejme slovo porotcům z Dictionary.com:
„Co vlastně znamená 67? Inu... je to složité. Někteří říkají, že to znamená ,tak-tak‘ nebo ,možná tak, možná onak‘, zvláště když je spojeno s typickým gestem, při němž obě dlaně směřují nahoru a střídavě se pohybují nahoru a dolů. Někteří mladí, kteří vycítí příležitost podráždit starší, ho používají jako odpověď prakticky na jakoukoli otázku. (‚Ahoj zlato, jak dnes bylo ve škole?‘ ‚67!‘). (…) Snad nejvýraznějším rysem 67 je to, že nelze definovat. Je bezvýznamné, všudypřítomné a nesmyslné. Jinými slovy, má všechny znaky brainrotu. Je logickým vyústěním neustálé on-line existence, nekonečného scrollování a konzumace obsahu, jejž uživatelům servírují algoritmy trénované jinými algoritmy. Co nám zůstane po tomto nepřetržitém smyslovém přetížení? 67.“
