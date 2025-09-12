Diagnóza Jiří Pospíšil
Jak vypadá měsíc po sjezdu strana, která bude bojovat o přežití? A jakou roli v ní hraje politik, který se po letech vrátil do vedení a má krýt záda o generaci mladšímu předsedovi?
Zvenčí to možná může vzhledem k situaci vypadat podezřele, ale nálada ve vedení nejslabší opoziční strany TOP 09 je dnes pravděpodobně spíše „dobrá“. Strana si před měsícem zvolila nové vedení. Do čela delegáti vyslali dosavadního místopředsedu Matěje Ondřeje Havla, záda mu jako první místopředseda kryje Jiří Pospíšil. Tohoto řešení se řada členů (včetně těch v nejužším vedení) bála. Dokáže zkušený a mediálně známější Pospíšil dělat dvojku o generaci mladšímu Havlovi? Obavy se – alespoň prozatím – rozplynuly hned na prvním jednání nového vedení strany, což účastníci dokládají tím, že Pospíšil na něm novému předsedovi nabídl tykání. Předseda nabídku přijal.
Zbývá ale ještě otázka, co bývalý předseda Pospíšil nabídne současné TOP 09. Do nejvyššího vedení strany se vrací po šesti letech: v roce 2019 mu delegáti poděkovali potleskem, aby jej vzápětí nezvolili ani do pozice řadového místopředsedy, jak to ostatně čas od času ve stranickém životě bývá. Pospíšil se tehdy – na rozdíl od své předchozí štace v ODS, kterou po podobném „nezvolení“ v roce 2014 opustil – nestáhl a v TOP 09 zůstal. Pochopil, že k udržení vlivu formálně vysokou funkci nepotřebuje. Stal se předsedou pražské organizace, zdaleka nejsilnější stranické buňky, kde našel bezpečné a vlivné zázemí.
Teď se do vysoké funkce vrací v době, kdy na tom jeho strana vůbec není dobře. Komentátoři a politologové (stejně jako politická konkurence) pochybují, zda by dnes TOP 09 překročila pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny a zda ji ještě někdy v budoucnu vůbec překročí. Pospíšil při svém návratu slibuje, že udělá vše pro to, aby byla „úspěšná“.
„Dámy a pánové, já nejsem nepopsaný list papíru. Znáte mě. Víte, co ode mě můžete čekat,“ oznámil před měsícem v kandidátském projevu na sjezdu kolegům. Jak straně pomůže, samozřejmě teprve uvidíme. Už dnes lze každopádně říct, že jde o politika, který TOP 09 do značné míry definuje. V tom pozitivním i v tom negativním.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu