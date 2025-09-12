Pavla čeká poslední souboj s Babišem. S Turkem se ani nemusí sejít
Pro řadové členy koalice je jeho absence na seznamu ministrů překvapením. Jen reakce na jeho zdravotní stav, říká vedení Motoristů
Nejskloňovanější kandidát na ministra v oficiálním seznamu předaném v úterý prezidentovi chybí. Zatímco část veřejnosti krok čte jako další ústupek vznikající vlády hlavě státu, Motoristé to – alespoň oficiálně – odmítají. Trvají na tom, že se Filip Turek po zlepšení zdravotního stavu sejde s prezidentem. Přijme ho však Petr Pavel?
V předvečer jmenování Andreje Babiše premiérem jednali koaliční partneři narychlo v kanceláři šéfa sněmovny Tomia Okamury. Mluvili mimo jiné i o podobě finálního jmenného seznamu kandidátů na ministry. Po zhruba hodině a půl trvající diskusi nejužší vedení vznikající vlády novinářům opakovaně sdělilo, že seznam nominantů na ministry zůstává beze změn včetně Filipa Turka. Jen o pár hodin později však Babiš na Pražském hradě předal hlavě státu seznam, kde jméno čestného prezidenta Motoristů sobě chybělo.
Podle informací Respektu ještě před slavnostním aktem Babiš prezidentovi sdělil, že mu přinesl seznam, ve kterém Filip Turek nefiguruje. V útrobách Pražského hradu spolu před jmenováním hovořili zhruba patnáct minut. Šéf hnutí ANO měl v ruce pouze jednu verzi jmenného seznamu, ale koaliční partneři byli s tímto krokem seznámeni dopředu.
Nebylo by to korektní
