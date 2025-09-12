0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Miliardář Tykač vyráží do boje
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Česko9. 12. 20256 minut

Pavla čeká poslední souboj s Babišem. S Turkem se ani nemusí sejít

Pro řadové členy koalice je jeho absence na seznamu ministrů překvapením. Jen reakce na jeho zdravotní stav, říká vedení Motoristů

Kristýna Jelínková
,
František Trojan

Nejskloňovanější kandidát na ministra v oficiálním seznamu předaném v úterý prezidentovi chybí. Zatímco část veřejnosti krok čte jako další ústupek vznikající vlády hlavě státu, Motoristé to – alespoň oficiálně – odmítají. Trvají na tom, že se Filip Turek po zlepšení zdravotního stavu sejde s prezidentem. Přijme ho však Petr Pavel?

V předvečer jmenování Andreje Babiše premiérem jednali koaliční partneři narychlo v kanceláři šéfa sněmovny Tomia Okamury. Mluvili mimo jiné i o podobě finálního jmenného seznamu kandidátů na ministry. Po zhruba hodině a půl trvající diskusi nejužší vedení vznikající vlády novinářům opakovaně sdělilo, že seznam nominantů na ministry zůstává beze změn včetně Filipa Turka. Jen o pár hodin později však Babiš na Pražském hradě předal hlavě státu seznam, kde jméno čestného prezidenta Motoristů sobě chybělo.

Podle informací Respektu ještě před slavnostním aktem Babiš prezidentovi sdělil, že mu přinesl seznam, ve kterém Filip Turek nefiguruje. V útrobách Pražského hradu spolu před jmenováním hovořili zhruba patnáct minut. Šéf hnutí ANO měl v ruce pouze jednu verzi jmenného seznamu, ale koaliční partneři byli s tímto krokem seznámeni dopředu.

↓ INZERCE

Nebylo by to korektní

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články