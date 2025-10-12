0:00
Astrounat Brázda
Společnost10. 12. 202512 minut

Rakovina pro začátečníky – zápisky z léčby. Díl první: Já na žádnou rakovinu nemám čas

Přece ještě musím dokončit článek do práce, všechno zařídit a taky uklidit, než mi konečně budou operovat to koleno

Anka Rothová

Následující text začala psát česko-nizozemská oční lékařka Anka Rothová poté, co jí byl v roce 2021 diagnostikován zhoubný nádor. Zápisky, v nichž popisuje psychické i praktické vyrovnávání s novou situací, publikujeme na pokračování. 

1. Konec bývalého života

Můj bývalý život definitivně skončil v supermarketu Albert v pátek dopoledne osmého října 2021. Během nákupu mi zazvonil telefon. Hlas na druhém konci se ptal, jestli mám možnost přijít v jednu hodinu odpoledne do nemocnice pro výsledek CT skenu pořízeného to samé ráno, před nákupem, který jsem stejně zanechala v obchodě. Vyšla jsem ven a zavolala svého muže Marka: „Musím přes poledne do nemocnice, to nevypadá vůbec dobře.“ Bylo to tři dny před mou – konečně naplánovanou – operací kolene.

