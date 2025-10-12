0:00
Respekt
Česko
10. 12. 2025
4 minuty

Respekt: Američané naléhají na Babiše, aby pokračoval v muniční iniciativě

Stejně tak chtějí českého premiéra přesvědčit západní diplomaté, aby pomoc Ukrajině neukončil

Kristýna Jelínková
,
František Trojan
,
Ondřej Kundra

V den, kdy byl Andrej Babiš na Pražském hradě jmenován prezidentem Petrem Pavlem premiérem, absolvoval podle informací Respektu i jednání s generálem americké armády Curtisem A. Buzzardem. Ten má v rámci NATO na starosti bezpečnostní pomoc a výcvik pro Ukrajinu. „Bavili se spolu o muniční iniciativě. Generál Buzzard na designovaného premiéra apeloval, že je to důležitá věc a že je na místě v tom pokračovat,“ říká zdroj Respektu z politických kruhů.

Konání schůzky měl podpořit prezident Petr Pavel, který má zájem na tom, aby vyzbrojování Ukrajiny velkorážovou municí pokračovalo. Iniciativu nastartovala v roce 2024 končící vláda Petra Fialy, velkorážová munice byla a je jednou z klíčových zbraní ve válce. Ukrajina čelila jejímu nedostatku, díky české iniciativě – výkupu munice po celém světě převážně za peníze západních spojenců v čele s Dánskem, Nizozemskem a Německem – se nepoměr srovnal z deset ku jedné ve prospěch Ruska na dvě ku jedné.

Budoucí vicepremiér Karel Havlíček na začátku letoška Respektu řekl, že když se ANO znovu dostane do vlády, nebude s muniční iniciativou pokračovat. Podobně následně mluvil i Andrej Babiš. Budoucí ministr obrany Jaromír Zůna minulý týden Respektu po jednání s prezidentem Pavlem řekl k tomu, jak chce dál s muniční iniciativou naložit, že se „k tomu teď nebude vyjadřovat“. Když dotaz padl opakovaně, Zůna předčasně ukončil tiskovku a z Hradu urychleně odešel.

Podle zdrojů Respektu Babiš na jednání s Buzzardem neřekl, že je s muniční iniciativou konec. Uvedl, že se chce dál seznámit s detaily o ní, pak se teprve rozhodne. Budoucí ministr Zůna nemá být tím, kdo řekne, jak dál. Má zaujmout stejný postoj, jaký stanoví Babiš. Na Babiše se ve věci snaží apelovat i někteří zahraniční diplomaté, mluvit o tom s ním chtějí i vybraní premiéři zemí, jež muniční iniciativu dlouhodobě platí.

