U Zelenského jsme na černé listině. Vyšetřování kauzy, která zasáhla jeho okolí, je unikátní operace
Se šéfredaktorkou Ukrajinské pravdy Sevhil Musajevou o rozkrývání korupce kolem prezidenta a o tom, co Ukrajince zaujalo u nastupující Babišovy vlády
Váš deník se opakovaně zaměřuje na odkrývání korupce v nejvyšších mocenských patrech ukrajinské vlády. Za jak vážnou považujete současnou aféru, v níž má jít o zpronevěru nejméně 100 milionů dolarů ze státní jaderné společnosti Enerhoatom, kvůli níž padl nejbližší spolupracovník prezidenta Zelenského Andrij Jermak?
Jedná se o jeden z největších korupčních skandálů v historii Ukrajiny. Jako novinářka jsem se s kolegy věnovala řadě korupčních případů, například těch, jež souvisely s rodinou do Ruska uprchlého bývalého prezidenta Janukovyče. Vidím ale jeden rozdíl. V minulosti byla korupce odhalována převážně novináři, korupce kolem Enerhoatomu byla rozkryta protikorupčními agenturami ukrajinského státu – Národním protikorupčním úřadem Ukrajiny (NABU) a Speciální protikorupční prokuraturou (SAP). Začaly fungovat po roce 2015 jako součást reforem v naší zemi. Případ, o němž se bavíme, je unikátní operace. Podařilo se jim shromáždit důkazy, týkají se vysokých představitelů státu, jako byl bývalý místopředseda vlády Oleksij Černyšov nebo, jak jste zmínil, bývalý šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak. To jsou velmi prominentní lidé.
Jermakova rezignace přišla poté, co jeho kancelář prohledali detektivové z NABU. Z čeho Jermaka podezřívají?
Zatím nebyl z ničeho oficiálně obviněn, ale myslím, že k tomu dojde. Nedomnívám se, že by vyšetřovatelé prohledali jeho kancelář, aniž by pro to neměli důvod. Je u něj podezření, že byl součástí korupčních schémat v energetice.
