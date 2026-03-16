Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
16. 3. 202621 minut

Milník na Oscarech: filmový svět si konečně všiml žen za kamerou

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Jindřiškou Bláhovou

Zuzana Machálková

Výtah Respektu: V noci na pondělí proběhlo další udílení Oscarů. Šlo o 98. ročník cen Americké filmové akademie, ve kterém uspěl mimo jiné i dánsko-český koprodukční dokument Pan Nikdo proti Putinovi. Bylo to vůbec poprvé, kdy byl dokument z české produkce nominován na Oscara. V kategorii nejlepšího filmu pak soška putovala ke snímku Jedna bitva za druhou. Výjimečná však byla především kategorie za nejlepší kameru, za kterou si cenu odnesla Autumn Durald Arkapaw za svoji práci na Hříšnících. Stala se vůbec první ženou, která v této kategorii zvítězila. „Bylo to průlomové. Ten proslov byl hezké gesto, kdy v jednu chvíli vyzvala všechny ženy v sále, aby povstaly a poděkovala jim, že kdyby nebylo jejich práce a veškerých jejich snah, aby ženy byly vidět, ona sama by tam nestála," popisuje v pondělní epizodě Výtahu Respektu moment z galavečera Jindřiška Bláhová. Kdo další v letošních Oscarech zvítězil? A propsala se do nich i politika?

