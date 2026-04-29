Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Jak si Hurvínek představoval válku
29. 4. 202617 minut

„Ano znamená ano." Europoslanci chtějí jednotnou definici znásilnění, Vondra hlasoval proti

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Magdalénou Fajtovou, která sleduje jednání Evropského parlamentu přímo ve Štrasburku

Zuzana Machálková

Výtah Respektu: Evropský parlament tento týden odhlasoval zprávu, která vyzývá Evropskou komisi k vytvoření celoevropské legislativy definující znásilnění. Jejím základem by měl být souhlas, jednoduše „ano znamená ano". Přestože nejde o právně závaznou rezoluci, je to významný krok. Hlasovalo pro něj 447 europoslanců a europoslankyň, 160 bylo proti. Mezi nimi i český europoslanec Alexandr Vondra. Proč se nepřipojil? A proč se naopak připojil k jinému bodu, který EP odhlasoval, a to větší ochrana psů a koček? A co tento krok znamená pro Česko? Nejen o tom mluví ve středeční epizodě Magdaléna Fajtová, která reportuje přímo ze Štrasburku.

