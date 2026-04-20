0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Jak si Hurvínek představoval válku
Obálka vydání 18/2026
18/2026 • 27. 4. – 3. 5. 2026

Jak si Hurvínek představoval válku

Příběh čerstvě stoletého dřevěného hrdiny, který v plné síle přežil nacisty i komunisty

Obálka vydání 17/2026
Goodbye, Orbán
20.–26. 4. 2026
Spejbl a Hurvínek Autor: Milan Jaroš
Jak si Hurvínek představoval válku
Jak si Hurvínek představoval válku
Nevěděl to ani Martin Kupka. Jak Kamila Zlatušková do poslední chvíle utajila s primátorkou Brna, že se prohodí
Nevěděl to ani Martin Kupka. Jak Kamila Zlatušková do poslední chvíle utajila s primátorkou Brna, že se prohodí
Hlavně nepanikařte. Proč před čtyřiceti lety explodoval Černobyl a jaké je poučení z největší jaderné havárie
Hlavně nepanikařte. Proč před čtyřiceti lety explodoval Černobyl a jaké je poučení z největší jaderné havárie

Editorial

Mění protesty výsledky voleb? Asi ne

Erik Tabery

Podle vědců však mají jiný dopad na společnosti i protestující

Respekt • Despekt

Respekt/Despekt

Respekt

Anketa

Který politický rozhovor byl ve vaší kariéře nejobtížnější?

Respekt

(Ptali jsme se v reakci na vyhrožování poslance Radka Vondráčka moderátorovi Martinu Řezníčkovi v debatě ČT.)

Komentář

Protesty i stávka. Kdo se chce zastat médií, není na co čekat

Marek Švehla

Z plánu na proměnu televize a rozhlasu zmizel veřejný zájem. Vzpoura studentů jej vrací zpět

Trump by z války rád vycouval – ale nejde to

Tomáš Lindner

Pokud bylo hlavním cílem Íránu odstrašit nepřátele od budoucích útoků, už se mu to podle všeho povedlo naplnit

Horší než radioaktivita

Martin Uhlíř

Martin M. Šimečka: Bojkot jedné televize

Martin M. Šimečka, Denník N

Je projevem nové formy odporu vůči útlaku moci, jaká se na Slovensku dosud prakticky nevyskytovala

Fareed Zakaria: Co mi v Číně řekli o Trumpově chaotické válce

Fareed Zakaria, The Washington Post

Hra o pozici rozhodující světové mocnosti ještě nebyla tak otevřená

Téma

Jak si Hurvínek představoval válku

Jan H. Vitvar

Příběh čerstvě stoletého dřevěného hrdiny, který v plné síle přežil nacisty i komunisty

Agenda

Pět světových zpráv

Respekt

Pět českých zpráv

Respekt

Česko

Nevěděl to ani Martin Kupka. Jak Kamila Zlatušková do poslední chvíle utajila s primátorkou Brna, že se prohodí

Ondřej Kundra

Zákulisí nejpřekvapivějšího politického tahu roku

Radikální otevřenost, štvát Petra Macinku, dělat věci navíc. Jak sněmovní nováčci drží tempo s vládou

František Trojan, Kristýna Jelínková

Od začátku volebního období se diskutuje, jak má fungovat opozice. Jaké řešení nabízí ti, co jsou zvolení poprvé?

Kontext

V Česku extrémně penalizujeme mateřství. Ženy slouží mužům v rodině i v zaměstnání

Barbora Kroužková

Se soudkyní štrasburského soudu Kateřinou Šimáčkovou o tom, co zákony nedokážou a jak to, že mají matky ve Francii mnohem lepší podmínky

Zahraničí

Petr Macinka ukázal v horké poušti vstřícnější tvář

Kristýna Jelínková

Ministr zahraničí zkoušel v Rijádu opět o kousek pootevřít dveře českým firmám do pohádkově bohaté země

Hlavně nepanikařte. Proč před čtyřiceti lety explodoval Černobyl a jaké je poučení z největší jaderné havárie

Martin Uhlíř

Černobylská katastrofa ukázala, že člověk i příroda jsou proti radiaci překvapivě odolní. I tak je však elektrárna dál zdrojem obrovského rizika

Evropa hledá způsob, jak digitálně platit bez závislosti na amerických firmách

Magdaléna Fajtová

Americké karetní sítě vydělávají díky našim transakcím miliardy. Evropa se to snaží změnit

Když Rusové narušili naši hranici, byli jsme u nich do několika minut. Nic nám neunikne

Ondřej Kundra

Proč osmkrát menší Estonsko než Česko masivně investuje do obrany a upřednostňuje svobodu před sociálním státem

Technologie

Umělá inteligence ve válce v Gaze: Kdo rozhoduje o tom, co je cíl?

Yassin Musharbash , Die Zeit

AI nehledá pachatele, hledá pravděpodobnost. A ve světě, který se skládá už jen z dat, je člověk degradován na avatara

Společnost

Paní přicházely a vybíraly si zaměstnankyně. Podobalo se to koupi koně

Petr Horký

Jak vypadal neznámý svět služek, které ještě nedávno měla každá lepší domácnost

Hudba

Edúv Syn: Kdybych nedělal hudbu, tak by mi jeblo

Pavel Turek

Slovenský, v Praze usazený rapper spojuje umělecké cítění s punkovými hodnotami. Důkazem je i nové album Levý král

Literatura

Čarodějnice musejí zpátky do kuchyně

Clara Zanga

Nový pohled na historii ukázňování žen

Postrach ulic

Miloš Hroch

Kultura

ALBUM TÝDNE: Bůh je mrtev, tančete – nekompromisní rave na troskách hitů Nine Inch Nails

Pavel Turek

Film týdne: Kdyby byl Odysseus kur domácí – mezidruhová tragédie Slepice vypráví o mateřství i o absenci empatie 

Jindřiška Bláhová

Výstava týdne: Mramor v krabici a kosa ve výloze – strhující dialog Buchtelíka a Szyrokého v ostravské pasáži Dukla

Jan H. Vitvar

Přílohy

Příloha k festivalu Svět knihy 2026

Respekt

Abdulrazak Gurnah: I s Nobelovou cenou se můžete vytratit

Veronika Krajíčková

Dario Ferrari: Být neúplní je předpoklad otevřenosti

Alice Flemrová

Clemens Meyer: Se psaním knihy o válkách mi pomohl Vinnetou

Pavel Turek

Příloha ke Světu knihy: S lipským spisovatelem o lásce ke Švejkovi i o tom, proč se rád prochází po hřbitovech

Radovan Auer: Literatura pořád logicky spojuje

Kateřina Čopjaková

S ředitelem největšího tuzemského knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy o jednání s literárními celebritami, o české účasti na Frankfurtském knižním veletrhu i o rozpočtových škrtech na živou kulturu.

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej

Jeden den v životě

Nezůstali v tom sami

Jan Matuška

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper